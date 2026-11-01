Yeşilay'ın Hatay Samandağ'daki 100 kişilik etkinliği kamp ve oyunlarla sona erdi - Son Dakika
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Yeşilay'ın Hatay Samandağ'daki 100 kişilik etkinliği kamp ve oyunlarla sona erdi

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Yeşilay\'ın Hatay Samandağ\'daki 100 kişilik etkinliği kamp ve oyunlarla sona erdi
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Yeşilay, Hatay'ın Samandağ ilçesinde 100 kişinin katıldığı spor etkinliği ve doğa yürüyüşü düzenledi. Batıayaz Yaylası'ndaki yürüyüşle başlayan etkinlikte çocuklara hayvan türleri anlatıldı, kampta okçuluk ve çeşitli oyunlar denendi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, Yeşilay tarafından spor etkinliği ve doğa yürüyüşü organize edildi.

Yeşilay üyeleri ve öğrencilerden oluşan 100 kişiyle düzenlenen etkinlik, Batıayaz Yaylası'ndaki yürüyüşle başladı.

Etkinlikte çocuklara doğada gördükleri hayvanların türleri ve özellikleri anlatıldı.

Yürüyüş sonunda kurulan kamp alanında, semaver çayı eşliğinde menemen ve katıklı ekmek yendi.

Yakantop, ip atlama ve seksek gibi oyunların oynandığı etkinlikte, katılımcılar okçuluk sporunu da deneyimledi.

Yeşilay Şube Başkanı Ömer Bilgin, katılımcılara, Yeşilay'ın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA
Kültür SanatSamandağGüncelHataySporSon Dakika

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