Yeşilçam Festivali Nostaljisi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Yeşilçam Festivali Nostaljisi

Yeşilçam Festivali Nostaljisi

Antalya'da düzenlenen Yeşilçam Festivali, ziyaretçilere nostalji dolu anlar yaşattı.

06.10.2024 13:49
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ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nin Altın Portakal Film Festivali ile birlikte eş zamanlı olarak başlattığı Yeşilçam Festivaline Antalyalılar akın etti. Yeşilçam'ın büyülü atmosferinin yaşatıldığı festivalde ziyaretçiler sahne şovları ve yazlık sinema ile nostalji dolu bir gün yaşadı.

Büyükşehir Belediyesi'nin 5-12 Ekim tarihleri arasında Karaalioğlu Parkı'nda düzenlediği Yeşilçam Festivali'nin ilk gün etkinlikleri yoğun ilgi gördü. 61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali geleneksel açılış kortejinin ardından Karaalioğlu Parkı' nda kurulan Yeşilçam Festivali alanına akın eden Antalyalılar unutulmaz anlar yaşadı. Ziyaretçileri Yeşilçam'ın büyülü atmosferine yeniden taşımak için hazırlanan alanda birbirinden renkli Yeşilçam dekorları, klasik araçlar, Yeşilçam kahramanları fotoğraf köşeleri, panayır ve ahşap oyun alanları, antika ürün satış reyonları, dinlenme alanları ile sahne şovları yer aldı. Festival alanında yer alan Yeşilçam temalı dekor ve stantları ilgiyle gezen ziyaretçiler, Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularının yer aldığı fotoğraflar ve klasik araçlarla ile bol bol fotoğraf çektirdi. Aralarında ilk yerli aracımız Devrim'in de yer aldığı klasik araçlar büyük ilgi gördü. Ahşap oyun alanlarında çocuklarıyla vakit geçiren aileler çocukluklarına geri döndü.

DOYASIYA EĞLENCE

DJ Daraske'nin unutulmaz Yeşilçam Müziklerinin yer aldığı 80'ler-90'lar Parti müzikleriyle başlayan sahne şovlarında ise sırasıyla sihirbaz gösterisi, yabancı dans grupları, jonglör şov, sokak müzisyenleri, Yeşilçam maskotları sahne aldı. Sihirbaz gösterisini yakından takip eden çocuklar eğlenceli anlar yaşarken samba dans gösterisiyle coştu. Son olarak sahne alan Özgecan Güven 80'li ve 90'lı yılların müzikleriyle dolu unutulmaz bir konser verdi. Hareketli müziklere alkışlarla eşlik eden Antalyalılar dans ederek doyasıya eğlendi.

MAKARALI MAKİNEDE FİLM GÖSTERİMİ

Dönem filmlerinin yer aldığı yazlık açık hava sineması da etkinlik alanında yeniden hayat buldu. Festival boyunca Türkiye'nin en büyük film koleksiyonerinden biri olan yapımcı ve yönetmen Göksel Gülensoy'un arşivinden birbirinden değerli Yeşilçam filmleri sinemaseverle buluşuyor. Festivale özel makaralı makinede beyaz perdeye yansıyan ilk film 1970 yapımı başrolünü Zeynep Değirmencioğlu'nun oynadığı 'Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler' isimli film oldu. Yediden yetmişe yazlık sinemayı dolduran Antalyalılar filmi keyifle izleyerek nostaljinin tadını çıkardı.

Kaynak: DHA

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