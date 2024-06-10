Kültür Sanat

Yeşilçam'ın efsane ismi Ediz Hun Samsun'da sanatseverlerle buluştu

SAMSUN - Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl 4'üncüsü Samsun'da düzenlenen Kültür Yolu Festivali'nde Yeşilçam'ın ünlü ismi Ediz Hun, sanatseverler ile buluştu.

Türkiye'nin uluslararası marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin dördüncü durağı olan Samsun Kültür Yolu Festivali, 16 Haziran gecesine kadar sürecek. 30'dan fazla noktada konserler, sergiler, atölyeler, söyleşiler, gastronomi deneyimleri ve her yaşa uygun birbirinden renkli 600'den fazla etkinliğe ev sahipliği yapan festival kapsamında Ediz Hun, hayranlarıyla buluştu.

Ediz Hun sanatseverlerle buluştu

Samsun Müzesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen Ediz Hun söyleşisi Samsunlulardan yoğun ilgi gördü. Yeşilçam'ın efsane ismi Ediz Hun'un hatıralarınıı anlattığı nostaljik söyleşisi izleyicilerine keyifli anlar yaşattı. Salona girişte izleyicilerin ayakta alkışlarla karşıladığı Ediz Hun, yarışmaya katılıp kazanarak sinema sektörüne girdiğini ve 140'a yakın film çektiğini söyledi. 35 yaşında Norveç'te tekrar üniversiteye başladığını söyleyen Ediz Hun, üniversiteyi ikincilikle bitirerek idealini gerçekleştirdiğini belirtti. Hayat bir satranç oyunu diyen Ediz Hun, "Hayatı ciddiyete alırım. Karşımdaki hayat takımını en iyi şekilde kontrol altında tutmasını çok iyi bilirim, dikkatli yaşarım. Bu beden bu ruhla bahşedilmiş bir hayat, bu vücut bu ruh size bir ödül, iyi kullanın, hayatı ciddiye alın. Eğer hayatta başarılı olmak istiyorsanız çok çalışmalısınız. Başarı çalışmayla olur o zaman kimse sizi bırakmaz" dedi.

"Kurtuluş Savaşı'nın meşalesinin yakıldığı şehirdeyiz" diyen Akademisyen Doç. Dr. Rıfat Becerikli, Ediz Hun'un annesinin Atatürk ile beraber çekilmiş fotoğrafını ekranda göstererek Ediz Hun'a duygu dolu anlar yaşattı. Ayrıca Samsun Müzesi Konferans Salonu'nda Geleceğe Miras söyleşisi, Tütün İskelesi Özü Sözü Emeğiyle Yaşayan Miras Ustaları" ile söyleşisi, Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde "Ömer Başdoğan ve Mehmet Akif Ersoy" söyleşisi gerçekleşti.

Şehrin dört bir yanı sergi alanı oldu

Samsun Müzesi; uluslararası platformlarda büyük başarı elde eden Refik Anadol'un "Makine Halüsinasyonları: Mercan Rüyaları" sergisine, Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi ise Filistin davasına vurgu yapan karikatürleriyle dikkat çeken Naci El-Ali'nin, özgürlük mücadelesinin sembollerinden biri haline gelen "Hanzala" sergisine ev sahipliği yapıyor. Samsun Müzesi'nde ayrıca "Besmele-i Şerif Hat Sergisi", "Karakalem Sergisi", "1919 Samsun" sergileri ziyaretçileriyle buluşuyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde " Azerbaycan'dan Kareler ve Festivaller" ve "Kentler ve Güzellikler Fotoğraf Sergisi-4 Düzce-Giresun-Ordu-Samsun-Trabzon" sergileri, Samsun Kent Müzesi'nde ise "Türk İslam Tarihine Yön Veren Mektuplar" sergisi sergileniyor. Samsun Çok Amaçlı Salon'da dijital sanatın yenilikçi yönlerini ve çeşitliliğini vurgulayan "Eskizden Piksele "Anatolia Edition" dijital sanat sergisi farklı disiplinlerden eserleri bir araya getirerek, sanatın geniş kapsamını ve çeşitliliğini sanatseverlere sunuyor. Samsun Atatürk Kültür Merkezi Galeri'sinde "Anadolu ve Zümrüd'ü Anka (Deri Rölyef Sergisi)", Tütün İskelesi'nde "Sanatın En Kırılgan Hali", Panaroma Samsun Dijital Gösterim Merkezi'nde "Samsun'dan Cumhuriyet'e Yüzde Yüz", İlk Adım Belediyesi Türk İslam Sanatları Merkezi'nde "Geleneksel Sanatlar Işığında Samsun (Tezhip, Hat, Minyatür, Ebru)" sergileri ziyaretçileriyle buluşuyor. Ayrıca, festivale özel olarak üretilen, festival rotasındaki şehirlerin ikonik yapıları ve Türkiye'nin tarih ve kültür zenginliğinin vurgulandığı, "Atatürk Kültür Yolunda" adlı eser, yapay zeka algoritması kullanılarak Cumhuriyet Meydanı'nda ziyaretçilerle buluşuyor. Eserde, festival rotasındaki 16 şehrin ikonik mimari yapıları, Türkiye'nin tarih ve kültür zenginliğinin önemli birer sembolü olarak sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Atatürk'ün bu şehirlerde ziyaret ettiği önemli yapılar, yapay zeka destekli dijital sanatla yeniden hayat buluyor.

Konserlerle dolu festival

Saathane Meydanı'nda gerçekleşen " Senai Demirci, Alper Kış" konseri ve Samsun Atatürk Kültür Merkezi Zehra Yıldız Sahnesi'nde gerçekleşen " Kızılırmak'tan Dicle'ye" konseri Samsunlulara müzik dolu saatler yaşattı. Samsun Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde sahnelenen Yüzyıllık Destan "Savaş" tiyatro oyunu da izleyicileriyle buluştu.

Atölye çalışmaları büyük ilgi gördü

Samsun Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleşen atölye çalışmaları da meraklıların yoğun ilgisiyle gerçekleşti. Samsun Atatürk Kültür Merkezi Galeri'de "Aslıhan Turna ile Açık Alevde Cam Şekillendirme", Tütün İskelesi'nde "Bir İlmek de Sen At (Kilim Dokuma Atölyesi)" ve "Yaşayan Mirasın Ustaları Geleneksel El Sanatları Atölyeleri ve Yaşayan Mirasın Ustaları Geleneksel El Sanatları Çocuk Atölye etkinlikleri, Samsun Olgunlaşma Enstitüsü Kültür Sanat Merkezi'nde "Mozaiklerle Atatürk" atölye çalışmasının yanı sıra seramik, tahta baskı-ebru-çiçek tanzim atölye çalışmaları gerçekleşti.

Çocuklar için de festival

Doğupark'ta kurulan "Çocuk Köyü" gün boyunca birbirinden renkli aktivitelere, atölye çalışmalarına, sahne gösterilerine, tiyatrolara ev sahipliği yaptı. Birçok etkinliğin yer aldığı Doğupark "Çocuk Köyü"nde "Ferdi Kaynar ile Drama Atölyesi, Tavşan Kalemlik Atölyesi, Çim Adam Yapım Atölyesi, 3D Ahşap Maket Atölyesi" çalışmalarında meraklı minikler farklı deneyimlerle eğlenirken öğrendiler. Özgür Özgülgün ile Çocuklara Masallar" etkinliğinin yanısıra Teleskoplar ile Gökyüzünün Keşfi, Planetaryum: Uzayın Keşfi, Gökyüzü Gözlem Sergisi, Gökyüzü Gözlem Bilgi Yarışması'nın yanı sıra Gezici Kütüphane Çocuk Şenliği de çocuklarla buluştu. Festivalin ikinci gününde sahnelenen "Kukuli" çocuk tiyatrosu miniklere eğlenceli zamanlar yaşattı.

Ayrıca Gazi Müzesi, Cerrahi El Aletleri ve Sağlık Müzesi ile Panorama Samsun Dijital Gösterim Merkezi müzeleri festival katılımcıları tarafından ziyaret edildi.