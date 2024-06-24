Yılmaz Güney'in hayatı film oluyor! İsmail Hacıoğlu başrolü oynayacak - Son Dakika
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Kültür Sanat

Yılmaz Güney'in hayatı film oluyor! İsmail Hacıoğlu başrolü oynayacak

Yılmaz Güney\'in hayatı film oluyor! İsmail Hacıoğlu başrolü oynayacak

Yılmaz Güney'in hayat hikayesini beyaz perdeye taşıyacak sinema filminin hazırlıkları devam ediyor. Merakla beklenen filmde Yılmaz Güney'i başarılı oyuncu İsmail Hacıoğlu oynayacak.

24.06.2024 15:48
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Türk Sineması'nın Çirkin Kralı Yılmaz Güney'in hayatı beyaz perdeye aktarılıyor. 2025 yılında sete çıkması planlanan filmde Güney'e İsmail Hacıoğlu hayat verecek.

Ahmet San'ın yapımcılığını üstlendiği, Yılmaz Güney'in eşi Fatoş Güney'in yazdığı Camları Kırın Kuşlar Kurtulsun adlı kitaptan uyarlanacak filmin yönetmen koltuğunda Yüksel Aksu oturacak. Cem Karaca'nın Gözyaşları filmindeki başarılı performansıyla alkış toplayan Hacıoğlu, filmin ardından yeni projesinde de Yüksel Aksu ile çalışacak. Gelecek sene sete çıkması planlanan filmin oyuncu kadrosu henüz netleşmedi.

Yılmaz Güney'in hayatı film oluyor! İsmail Hacıoğlu başrolü oynayacak

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Son Dakika Kültür Sanat Yılmaz Güney'in hayatı film oluyor! İsmail Hacıoğlu başrolü oynayacak - Son Dakika

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