Üye Girişi
Yoğun bakımdaki anne ile prematüre bebeğinin yaşam savaşı mutlu sonla bitti - Son Dakika

Yoğun bakımdaki anne ile prematüre bebeğinin yaşam savaşı mutlu sonla bitti

17.12.2021 11:20
Yoğun bakımdaki anne ile prematüre bebeğinin yaşam savaşı mutlu sonla bitti

Mersin'de Kovid-19'a yakalanınca erken doğum yapan ve yoğun bakıma alınan Aslıhan Kayık ile dünyaya gözlerini "prematüre" olarak açan oğlunun 61 günlük ayrılığı mutlu sonla bitti.

Mersin'de Kovid-19'a yakalanınca erken doğum yapan ve yoğun bakıma alınan Aslıhan Kayık ile dünyaya gözlerini "prematüre" olarak açan oğlunun 61 günlük ayrılığı mutlu sonla bitti.

Mezitli ilçesinde yaşanan 33 yaşındaki Aslıhan Kayık, hamileliğinin 7. ayında Kovid-19'a yakalandı.

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisine başlanan Kayık, 5 gün sonra solunum rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakım servisine alındı.

Tedavisi sürerken durumunun ağırlaşması üzerine Kayık'ın, doğuma erken alınması kararlaştırıldı.

Hamileliğinin 29. haftasında entübe edilip doğuma alınan anne, 1 kilo 350 gram ağırlığında erkek bebek dünyaya getirdi.

Prematüre olarak dünyaya gözlerine açan bebek, kuvöze konularak tedavi altına alındı. Anne Kayık'ın tedavisi de doğumun ardından yoğun bakım servisinde sürdü.

Bu süreçte tedaviye olumlu yanıt vermeye başlayan Kayık, 25 gün sonra oğlunu ilk kez kuvözde gördü.

Bebeğine dokunamamanın üzüntüsünü yaşayan anne Kayık, hastanede 50 gün süren tedavisinin ardından taburcu edildi ancak oğluna kavuşmak için kuvözden çıkmasını bekledi.

Her gün oğlunun sağlığına kavuşacağı günün hayalini kuran anne Kayık, doğumundan 61 gün sonra bebeğine doyasıya sarılıp, öpebilmenin mutluluğunu yaşadı.

"14 gün boyunca karnımda çocuğumla bir odada kaldım"

Aslıhan Kayık, Kovid-19 nedeniyle hayatının en zorlu günleri olarak ifade ettiği o süreci, AA muhabirine anlattı.

Hastanedeki tedavisi başlarken erken doğum yapmayı hiç aklından geçirmediğini dile getiren Kayık, şöyle devam etti:

"Yoğun bakımdayken hamile olduğum için verilen ilaçlar sınırlıydı. Psikolojik olarak çok etkilenmiştim. 14 gün boyunca karnımda çocuğumla bir odada kaldım. O süreci çocuğumla konuşarak geçirdim. Onun tekmelerini ve karnımda varlığını hissetmek çok özel bir andı. Oğlumuzun adını farklı bir isim koyacaktık. Doğuma girerken onun bana can olmasından dolayı isminin Cansın olmasını istedim. Beni hayata tutunduran oydu."

Anne Kayık, tedavisinin 14'üncü gününde solunum sıkıntısı nedeniyle 7 aylık hamileyken doğuma alındığını ve o anları hiç hatırlamadığını aktararak, "Doğuma girip çıktıktan sonra uyandığımda aradan 7 gün geçmişti. O 7 günü de hatırlamıyorum. Uyandığımda karnımı tutup bebeğimi sormuşum. Bana bebeğimin resmini göstermişlerdi. O an sağlıklı ve hayatta olduğunu bilmek yetiyordu bana." diye konuştu.

Kayık, psikolojik olarak kötü olduğu o dönemde doktor ve hemşirelerin kendisini sürekli motive ettiğini belirtti.

Oğlunun tedavisinde büyük bir savaş verdiğini anlatan Kayık, "Onun savaştığını bilmek beni ekstra güçlendiriyordu. Hep bu düşünceyle savaştım ve hiç bırakmadım. Bu hastalığı yeneceğime, o hastaneden çıkacağıma inandım. Hayatı bırakmak istemedim." dedi.

"Tekerlekli sandalyeyle oksijene bağlı şekilde oğluma götürdüler"

Kayık, 45 gün yoğun bakımda tedavi gördüğünü belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yoğun bakımdan çıkmam bana yeni bir sayfa açtı. Orada psikolojik olarak rahatlamıştım. Doktorumun izniyle oğlumu ilk defa görme şansım oldu. Tekerlekli sandalyeyle oksijene bağlı şekilde oğluma götürdüler. Kuvözdeydi, sesimi duyduğunda tepki vermiş olması çok özel bir andı. İlk buluşmamız böyle olmuştu. Dokunamamıştım, sadece sesimi duyurabilmiştim. Aramızda plastik bir duvar vardı."

Doğumundan 61 gün sonra oğlunun da sağlığına kavuştuğunu belirten anne, hem 5 yaşındaki kızı Turna hem de oğlu ile doyasıya kucaklaştığı o anları tarif etmenin imkansız olduğunu söyledi.

"Keşke aşı vurulsaymışım"

Hamilelik sürecinde Kovid-19 aşısını yaptırmamanın pişmanlığını yaşayan Kayık, "Ailemde herkes aşı vurdurmuştu. Hastaneye yattıktan sonra, 'Keşke aşı vurulsaymışım' demiştim. Tedavimden sonra iki doz aşımı vuruldum. 5 doz aşı deseler onu da vurulurum. Bir bebeğin annesiz büyümesinin riske edilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ne pahasına olursa olsun bu aşıyı vurulmaları gerektiğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.

"Eşimin ölümden dönmesini görerek yaşadım"

Baba Fikret Kayık da 61 gün süren bu dönemin çok zorlu geçtiğini söyledi.

Ailecek çok yıprandıklarını aktaran Kayık, şunları kaydetti:

"Sağlık çalışanlarının hepsi elinden geleni her şeyi yaptı. Bir haberle çok sevindiğimiz, başka bir haberle çok yıkıldığımız günler oldu. Sonuç itibarıyla bu savaşı kazandık. Kovid-19 çok zorlu bir süreç. Tedavisi olmayan bir şeyde insanların boş verme lüksü yok. Bulaştıktan sonra kimi çok rahat atlatabiliyor ama bu bir örnek teşkil etmiyor. En büyük örneği yaşadığımızı düşünüyorum. Eşimin ölümden dönmesini görerek yaşadım."

Yoğun bakımdaki anne ile prematüre bebeğinin yaşam savaşı mutlu sonla bitti
Yoğun bakımdaki anne ile prematüre bebeğinin yaşam savaşı mutlu sonla bitti
Yoğun bakımdaki anne ile prematüre bebeğinin yaşam savaşı mutlu sonla bitti
Yoğun bakımdaki anne ile prematüre bebeğinin yaşam savaşı mutlu sonla bitti
Yoğun bakımdaki anne ile prematüre bebeğinin yaşam savaşı mutlu sonla bitti

Araştırma, Mezitli, Mersin, Doğum, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Yoğun bakımdaki anne ile prematüre bebeğinin yaşam savaşı mutlu sonla bitti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
12:10 Üzerine böcek tırmanan bakan: Lütfen üzerimden alın
12:10 Sibel Gökçe ve İbrahim Tatlıses arasındaki "Tecavüz" davasında karar çıktı! Tazminatı faizleriyle ödeyecekler
12:08 Sapık öğretmenin sicili: Öğrencileri kitap okutma bahanesiyle kucağına oturtup taciz etmiş
12:08 Son Dakika: Fenerbahçe'ye Beşiktaş derbisi öncesinde kötü haber!
12:08 Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, istifası sonrası bombaladı: Fenerbahçe ile dostluk hayata aykırı
12:04 Son Dakika! Sahte içki sadece İstanbul'da 22 can aldı, 16 kişinin hayati tehlikesi devam ediyor
12:03 Seren Serengil ameliyata alındı! Ayrılık videosu çekip helallik istedi
11:55 Hazal Filiz Küçükköse dekoltesiyle olay oldu! Takipçileri paylaşımını beğeni yağmuruna tuttu
11:42 New York'ta Türk cami imamı pedofili suçlamasıyla tutuklandı
11:42 Yılın Oyuncusu ödülünü alan Salih Bademci, konuşma sırasında gözyaşlarını tutamadı
Evde buzdolabını açan adam, korkunç manzarayla karşılaştı! Cenin pozisyonundaki ölü bebeği görünce hemen polisi aradı Evde buzdolabını açan adam, korkunç manzarayla karşılaştı! Cenin pozisyonundaki ölü bebeği görünce hemen polisi aradı         
12:15
Sibel Gökçe ve İbrahim Tatlıses arasındaki "Tecavüz" davasında karar çıktı! Tazminatı faizleriyle ödeyecekler Sibel Gökçe ve İbrahim Tatlıses arasındaki "Tecavüz" davasında karar çıktı! Tazminatı faizleriyle ödeyecekler         
12:11
Sapık öğretmenin sicili: Öğrencileri kitap okutma bahanesiyle kucağına oturtup taciz etmiş Sapık öğretmenin sicili: Öğrencileri kitap okutma bahanesiyle kucağına oturtup taciz etmiş         
12:09
Seren Serengil ameliyata alındı! Ayrılık videosu çekip helallik istedi Seren Serengil ameliyata alındı! Ayrılık videosu çekip helallik istedi         
12:04
Lütfi Elvan, Erdoğan'a söz vermiş! İstifa görüşmesinin perde arkası ortaya çıktı Lütfi Elvan, Erdoğan'a söz vermiş! İstifa görüşmesinin perde arkası ortaya çıktı         
11:26
Sudan'ın Darfur bölgesinde kan durdurulamıyor! Kabile çatışmalarında 199 kişi öldürüldü! Sudan'ın Darfur bölgesinde kan durdurulamıyor! Kabile çatışmalarında 199 kişi öldürüldü!         
10:25
8 aylıkken konuşmaya başlayan bebeğin ilk sözleri anne ve babasını çok şaşırttı 8 aylıkken konuşmaya başlayan bebeğin ilk sözleri anne ve babasını çok şaşırttı         
10:16
Son dakika: Dolar ve altın durdurulamıyor! Dolar 16 lirayı, altın 900 lirayı aştı Son dakika: Dolar ve altın durdurulamıyor! Dolar 16 lirayı, altın 900 lirayı aştı         
09:46
Gülçin Ergül, sevgilisini kaybettiği kaza sonrası ilk kez konuştu: Her şey 3 saniyede oldu Gülçin Ergül, sevgilisini kaybettiği kaza sonrası ilk kez konuştu: Her şey 3 saniyede oldu         
09:04
Kentcuky'de yaşanan hortumda kaybolan düğün fotoğrafı 240 kilometre uzaklıkta bulundu: Tüylerim diken diken oldu Kentcuky'de yaşanan hortumda kaybolan düğün fotoğrafı 240 kilometre uzaklıkta bulundu: Tüylerim diken diken oldu         
08:32
Wanda yine gündem oldu! İç çamaşırsız pozuyla Instagram'ı salladı Wanda yine gündem oldu! İç çamaşırsız pozuyla Instagram'ı salladı         
17:38
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverene yönelik müjde: Asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverene yönelik müjde: Asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz         
15:52
Son dakika! Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat: Kamuoyunun beklentisi yakalandı sayılır Son dakika! Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat: Kamuoyunun beklentisi yakalandı sayılır         
15:32
Bill Gates'in Microsoft çalışanlarına ödediği maaşları görenler gözlerine inanamıyor! Bill Gates'in Microsoft çalışanlarına ödediği maaşları görenler gözlerine inanamıyor!         
15:12
Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var         
11:00
Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu         
12:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2021 12:27:28. #1.11#
SON DAKİKA: Yoğun bakımdaki anne ile prematüre bebeğinin yaşam savaşı mutlu sonla bitti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement