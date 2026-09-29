Yozgat\'ta site sakinleri, çocukların futbol sahasındaki uçurum sorununa çözüm istiyor

Yozgat'ta site sakinlerinin kendi imkanlarıyla oluşturduğu toprak sahada futbol oynayan çocuklar, toplarının sık sık uçuruma kaçması nedeniyle alanın daha güvenli hale getirilmesini istiyor.

Merkeze bağlı Çapanoğlu Mahallesi'ndeki 113 dairenin bulunduğu Seher Vakti Sitesi sakinleri, mahalledeki çocukların güvenli şekilde oyun oynayabileceği alan bulunmaması üzerine, site önündeki boş araziyi değerlendirmeye karar verdi.

Belediyenin greyder desteği ve kendi imkanlarıyla toprak zemini düzelten ve kale direkleri kuran site sakinleri, çocukların futbol oynayabileceği saha oluşturdu.

Yaklaşık 70-80 çocuğun futbol oynadığı sahada, topun sık sık uçuruma yuvarlanması, yılanların bulunduğu otluk araziye kaçması ve akan trafik nedeniyle site sakinleri sahanın etrafının kapatılarak güvenli hale getirilmesini istiyor.

Sitenin yöneticisi Adnan Ünal, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Burası önceden meraydı. Belediyeden yardım istedik, greyderle düzelttiler. Site sakinleri olarak kendi imkanlarımızla kepçe de çağırdık, alanı düzelttirdik kale ve file yaptık ancak yeterli değil. Alan çok küçük, top aşağıya kaçtığında uçurum var. Buranın genişletilip etrafının kapatılması lazım. Çocukların oynayabileceği güzel bir alan olursa çok memnun oluruz." dedi.

Çocuklardan Kayra Sipahi de futbol oynarken topun sık sık aşağıdaki yola kaçtığını ve araç trafiği nedeniyle tehlike oluşturduğunu belirterek, sahanın çevresinin kapatılmasını istedi.

Emir Alp Tokat ise "Top oynarken kötü şut çektiğimizde top çok uzağa gidiyor. Yılanlar da var, çok korkuyoruz. Arabalar da geçiyor, bu yüzden genellikle topumuz patlıyor. Başkan amcamızdan bize güzel bir saha yapmasını istiyoruz." diye konuştu.

Zeynep Saraç da kendileri için güvenli bir oyun alanı yapılmasını talep etti.