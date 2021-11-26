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Yunus Emre Enstitüsü'nden Roma'da "Türk Filmleri Haftası" etkinliği - Son Dakika

Yunus Emre Enstitüsü'nden Roma'da "Türk Filmleri Haftası" etkinliği

26.11.2021 22:14
Yunus Emre Enstitüsü'nden Roma'da "Türk Filmleri Haftası" etkinliği

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Roma Türk Kültür Merkezi'nin düzenlediği "Türk Filmleri Haftası" Roma'da başladı.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Roma Türk Kültür Merkezi'nin düzenlediği "Türk Filmleri Haftası" Roma'da başladı.

Roma Belediyesine bağlı Casa Del Cinema (Sinema Evi) salonlarında 3 gün sürecek etkinliğin açılışı, Maryna Er Gorbach ve Mehmet Bahadır Er'in yönettiği, göçmenlik ve insan ilişkilerini konu alan "Omar ve Biz" filmiyle yapıldı.

Film gösterimi öncesinde YEE Roma Türk Kültür Merkezi Müdürü Sevim Aktaş, konuklarına açılış kokteyli verdi.

Açılışa, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük, KKTC Roma Temsilcisi Mustafa Davulcu ile İtalya'da yaşayan Türk sinemasına ilgili İtalyanlar katıldı.

Aktaş, ilki 2019'da gerçekleştirilen Türk Filmleri etkinliğini, Romalı sinemaseverlerle ikinci defa, özellikle de uzun bir aradan sonra salgın dönemi sonrasında tekrar buluşturmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

YEE tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün destekleriyle yürütülen "Türk Film Haftası" projesi kapsamında Romalı sinemaseverler, bu yıl ikincisi düzenlenen etkinlikle Türk sinemasının 6 önemli filmiyle buluşacak.

Etkinlikte, açılış filmi "Omar ve Biz" dışında, pazar gününe kadar Ozan Açıktan'ın yönettiği "Aile Arasında", Çağan Irmak'In "Tamam mıyız?", Ahmet Katıksız'ın "Bizim İçin Şampiyon", Yılmaz Erdoğan'ın "Ekşi Elmalar" ve Mehmet Ada Öztekin'in "7. Koğuştaki Mucize" filmleri gösterilecek.

Yunus Emre Enstitüsü'nden Roma'da Türk Filmleri Haftası etkinliği
Yunus Emre Enstitüsü'nden Roma'da Türk Filmleri Haftası etkinliği
Yunus Emre Enstitüsü'nden Roma'da Türk Filmleri Haftası etkinliği

Yunus Emre, Film, Türk, Roma, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Yunus Emre Enstitüsü'nden Roma'da 'Türk Filmleri Haftası' etkinliği - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yunus Emre Enstitüsü'nden Roma'da "Türk Filmleri Haftası" etkinliği - Son Dakika
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