Bursa UNESCO Öğrenen Şehirler Küresel Ağı'na dahil oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa UNESCO Öğrenen Şehirler Küresel Ağı'na dahil oldu

06.09.2022 16:16
Bursa UNESCO Öğrenen Şehirler Küresel Ağı'na dahil oldu

Zanaat ve halk sanatları dalında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı üyesi olan Bursa, UNESCO Öğrenen Şehirler Küresel Ağı'na da dahil edildi.

Zanaat ve halk sanatları dalında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı üyesi olan Bursa, UNESCO Öğrenen Şehirler Küresel Ağı'na da dahil edildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, başta tarihi ve kültürel mirası olmak üzere tüm değerleriyle Bursa'yı dünya vitrinine çıkaran Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

2014 yılında Hanlar Bölgesi, Sultan Külliyeleri ve Cumalıkızık ile UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne giren kent, geçen yıl da çini ve Bursa ipeğinin ön planda olduğu "zanaat ve halk sanatları" dalında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil olmuştu.

Tanıtım faaliyetleri kapsamında özellikle uluslararası örgütlenmeler içinde yer alan Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları sonucunda Bursa şimdi de UNESCO Öğrenen Şehirler Küresel Ağı'na (GNLC) üye oldu. 2013 yılında oluşturulan, üye şehirler arasında ikili öğrenmeyi ve diyaloğu geliştirip, dünya şehirlerindeki hayat boyu öğrenme uygulamalarını destekleyen Öğrenen Şehirler Küresel Ağı'na son genişlemede Bursa ile Sakarya ve Yozgat da dahil edildi.

Üye sayısı 217'den 294'e yükselen ağda, Türkiye'den ayrıca Konya, Eskişehir, Hatay, Afyonkarahisar, Balıkesir ve İzmir yer alıyor.

Almanya'nın Hamburg şehrinde bulunan UNESCO Hayat Boyu Öğrenme Enstitüsü tarafından yürütülen Öğrenen Şehirler Küresel Ağı programına dahil olan Bursa, diğer şehirlerle bilgi paylaşımında bulunabilecek, uzmanlar ve profesyonellerden oluşan ağla iletişim içinde olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, turizm hedefleri doğrultusunda kentin değerlerini dünya vitrinine çıkarmanın derdi ve heyecanı içinde olduklarını belirtti.

Şehrin tanıtımı için uluslararası organizasyonlarda yer almaya gayret ettiklerini anlatan Aktaş, "2014 yılında Hanlar Bölgesi, Sultan Külliyeleri ve Cumalıkızık ile başlayan UNESCO yolculuğumuza geçtiğimiz yıl Yaratıcı Şehirler Ağı üyeliğini ekledik. Son olarak yaptığımız çalışmalarla da UNESCO Öğrenen Şehirler Küresel Ağı'na dahil olduk. Bu sayede birliğe üye 294 şehirle öğrenme ve diyalog merkezli ilişkiler kurularak, hayat boyu öğrenme uygulamalarını geliştireceğiz. Bursa'mızın, UNESCO Öğrenen Şehirler Küresel Ağı üyelik sürecinde emek veren, katkıda bulunan herkese teşekkür ediyor, üyeliğimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz da Aktaş'a gönderdiği mektupta, Bursa'nın üyeliğini tebrik etti.

YORUMLAR
500
BURSA'DA ÜRETİLEN TÜRKİYE'NİN İLK SİVİL EĞİTİM UÇAĞI 'TROY T200' TANITILDI BURSA'DA ÜRETİLEN TÜRKİYE'NİN İLK SİVİL EĞİTİM UÇAĞI 'TROY T200' TANITILDI Bakan Kasapoğlu, 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın İznik'teki tanıtımına katıldı Bakan Kasapoğlu, 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın İznik'teki tanıtımına katıldı
Kaynak: AA

Cumalıkızık, Bursa, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Bursa UNESCO Öğrenen Şehirler Küresel Ağı'na dahil oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:13 Fenerbahçe'den Avrupa Ligi'nde büyük başarı! Listeye giren tek Türk takımı oldu
15:48 Venedik film festivaline Dilan Çiçek Deniz damgası! Güzelliğiyle hayran bıraktı
15:48 İngiltere'nin yeni Başbakanı seçilen Liz Truss, Kraliçe 2. Elizabeth'ten hükümeti kurma yetkisini aldı
16:12 Kemal Kılıçdaroğlu Giresun'da: Bu ülkenin fındık üreticisi kazanacak
15:31 Akşener'in "Aynı masada olmayız" sözlerine HDP'den yanıt! "Ve 'Biz demokratik, özgür, huzurlu bir ülke istiyoruz' öyle mi?"
15:23 11. Cumhurbaşkanlığı ofisi, Abdullah Gül'ün CHP'li vekille adaylığı hakkında görüştüğünü yalanladı
15:16 İngiltere'de "Kazanmak için döndür" adlı yarışma programında verilen ödül: 4 aylık elektrik faturalarınızı ödüyoruz
15:13 Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı adaylığını sosyal medyadan duyurdu! "Türk milliyetçilerinin bağımsız cumhurbaşkanı adayı"
15:11 EGM, CHP'li Murat Bakan'ın polislerin maaş promosyonuyla ilgili iddiaları hakkında suç duyurusunda bulunacak
15:04 Caddede yaşlı adamın tacizine uğrayan kadın: Sapık git şuradan, sen benim neyimsin de beni takip ediyorsun!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2022 16:18:24. #1.11#
SON DAKİKA: Bursa UNESCO Öğrenen Şehirler Küresel Ağı'na dahil oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement