Zara'da Antika Müzesi Kurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Zara'da Antika Müzesi Kurdu

Geniş Video İzle

Cemalettin Temur, 40 yılda topladığı 10 bin antika eşya ile ofisini müzeye dönüştürdü.

19.10.2024 10:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bu müzede nostalji yaşatılıyor: 40 yılda 10 bin antika eşya biriktirdi

SİVAS - Sivas'ın Zara ilçesinde emlakçılık yapan Cemalettin Temur, 40 yılda topladığı 10 bin antika eşyayı adeta müzeye dönüştürdüğü ofisinde sergiliyor.

Sivas'ın Zara ilçesinde emlakçılıkla uğraşan Cemalettin Temur, gençlik yıllarından itibaren dedesinin yönlendirmesiyle başladığı ticaret yolculuğunda, ilçesinin kültürel mirasını koruma ve yaşatma misyonunu üstlendi. Temur, ilçesinin kültürüne ve yaşam biçimine olan ilgisini hiçbir zaman kaybetmeyerek, bu ilgisini yıllar içinde anlamlı bir koleksiyona dönüştürdü. 15 yıldır emlak sektöründe hizmet veren Cemalettin Temur, hayatı boyunca biriktirdiği antika eşyaları, ofisinin bir odasını adeta müzeye dönüştürerek sergilemeye başladı. Yıllık bine yakın vatandaşın ücretsiz ziyaret ettiği müzede, vatandaşlar taş plaklardan müzik dinleme imkanı da buluyor.

"10 binden fazla ürünüm var"

Müzedeki ürünleri 40 senede topladığını belirten Temur, "Bu müzedeki ürünleri 40 senede topladım. Çocukluğumdan bugün kadar toplamaya, biriktirmeye bir isteğim vardı. Daha sonra eskiye dair ürünleri topladım. 1990'lı yıllarda köylere gidip eskicilik yapıyordum. Köy meydanına sergi açıyordum. Ben insanlardan eskiye dair ürünleri toplayıp yeni ürün veriyordum. Bu ürünler atsan atılmıyor, satsan satılmıyor. Evimin altında bir dükkan ayarlayıp 2000 yılında kendime dair bir müze açtım. Her gittiğim yerden, araştırdığım, gördüğüm yeni ürünleri de almaya başladım. Müzemi bu şekilde canlandırdım. Zara'mızın medarı, iftiharı taş plaklarından Zaralı Halil Söyler'in plaklarını dinliyorduk. Onun taş plaklarını topladım. Sonra Diyarbakırlı Celal'i topladım. Binden fazla taş plak sergim açıldı. Koleksiyon yapan insanlar Türkiye'de çok ama ben hepsinden topladım. Diğer bazıları sahada taş plak topluyor, çakmak topluyor, saat topluyor. Müzemde aşağı yukarı 10 binden fazla ürünüm var. Elliden fazla gramofonum var. Çakmak, saat, radyo, teneke kutu, kibrit, biblolar, süs eşyaları, anahtar, para koleksiyonum var. Bir tondan fazla bakır topladım Zara'dan. Evraklara da bir zaafım oluştu. Bunun yanında da evrak toplamaya başladım. Cumhuriyet dönemine ait 1800'lü yılların sonları, eskiye dair tapular, eski sözleşmeler, muhtar yazışmaları var. Mektup toplamaya başladım. 10 binden fazla evrak da var elimde" dedi.

"Açık hava müzesi yapmak istiyorum"

Temur, hedefinin büyük bir konak alıp açık hava müzesi yapmak olduğunu belirterek, "İnsanlara da göstermeye başladığım zaman baktım insanlar da bu eskiye dair ürünlere karşı bir ilgisi alakası var. Ben de bundan mutlu oldum. Bu şekilde de gelen misafirlerimizi müzemizde gezdiriyoruz. Ürünler hakkında bilgiler veriyoruz. Taş plak çalıyoruz, bir sosyallik oluyor. Buradaki ürünlerin de hepsini yaşanmışlıkları var, hatıraları var, hatıraları var. Eski dönemde kullanılmış ürünler. İnsanlara bunları anlatıyoruz. Bu değerlere gençler sahip çıkacak. Ben de müzeyi yeni gençlere bir hatıra olarak biriktirdim. Ama hedefim bu biriktirdiğim ürünlerin tamamı burada yok. Allah nasip ederse de ileriki zamanlarda büyük bir Zara'mızın eski konaklarından bir tanesini alıp, onarıp bu ürünleri oraya dağıtıp göstertmek istiyorum. Böyle bir projem de var. Elimde at arabası, öküz arabası var eskiye dair. Ayrıyeten taş da topladım. Elimde 2-3 kamyon da taş var. Değirmen taşları, eskiye dair güzel taşlar var. Onlarla da bir amfi tiyatro kurup bir açık hava müzesi yapmak istiyorum. Zara'mıza da gelen insanlarımızı, misafirlerimizi her zaman ağırlayacakları bir kapıları burada var. Ne zaman ben hepsini misafir eder, müzemi de gezdiririm. Ailemiz burada, hatıralarımız var, hatıralarımız var. Zara'dan hiçbir dışarıya çıkamıyoruz. Zara dışında da benim hiçbir evim, yatırımım yok" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Kültür, Sanat, Yaşam, Sivas, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Zara'da Antika Müzesi Kurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:14 AK Partili Başkan, Beşiktaşlı yöneticiye küfür etti iddiası: Tekmeler yumruklar havada uçuştu AK Partili Başkan, Beşiktaşlı yöneticiye küfür etti iddiası: Tekmeler yumruklar havada uçuştu
00:29 İsrail, Sinvar’ın yeni görüntülerini paylaştı: Yer ve zaman ayrıntısı dikkat çekti İsrail, Sinvar'ın yeni görüntülerini paylaştı: Yer ve zaman ayrıntısı dikkat çekti
23:28 Kapılarına mühür vurulan hastanelerdeki bebeklerin durumu belli oldu Kapılarına mühür vurulan hastanelerdeki bebeklerin durumu belli oldu
23:04 Özgür Özel ’Alnını karışlarız’ demişti: Yenidoğan çetesinde adı geçen CHP’li istifa etti Özgür Özel 'Alnını karışlarız' demişti: Yenidoğan çetesinde adı geçen CHP'li istifa etti
21:14 İHA saldırısı sonrası sığınaktan çıkamayan Netanyahu’dan çarpıcı iddia: Bana İran suikast düzenledi İHA saldırısı sonrası sığınaktan çıkamayan Netanyahu'dan çarpıcı iddia: Bana İran suikast düzenledi
10:48 Barcelona Lewandowski’nin transferinde dolandırıldı Barcelona Lewandowski'nin transferinde dolandırıldı
10:28 Sahte markalara da gönderme yaptı, Hülya Avşar zeytin hasadında Sahte markalara da gönderme yaptı, Hülya Avşar zeytin hasadında
10:24 Üstü çizildiği söylenen Bakan Tekin’e açıkça soruldu: Gidiyor musunuz Üstü çizildiği söylenen Bakan Tekin'e açıkça soruldu: Gidiyor musunuz?
10:16 Fatura cezaları katlanarak artacak Fatura cezaları katlanarak artacak
10:03 Bu hafta en çok altın kazandırdı Bu hafta en çok altın kazandırdı
10:02 Bankaların komisyon ücretleri vatandaşın ekonomik yükünü artırıyor Bankaların komisyon ücretleri vatandaşın ekonomik yükünü artırıyor
09:58 Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastanenin ruhsatı iptal edildi. Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastanenin ruhsatı iptal edildi.
09:54 Hizbullah’ın kamikaze İHA’sı Netanyahu’nun evini hedef aldı Hizbullah'ın kamikaze İHA'sı Netanyahu'nun evini hedef aldı
09:51 Real Madrid’in eski yıldızına şok Adını dövme yaptırdığı bebeği başkasından çıktı Real Madrid'in eski yıldızına şok! Adını dövme yaptırdığı bebeği başkasından çıktı
09:37 Elden ödemelere yüklü para cezası geliyor Elden ödemelere yüklü para cezası geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2024 07:07:40. #1.13#
SON DAKİKA: Zara'da Antika Müzesi Kurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.