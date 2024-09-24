Zeki Müren’in Manolya Ağacı Korunuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Zeki Müren’in Manolya Ağacı Korunuyor

Zeki Müren’in Manolya Ağacı Korunuyor

Zeki Müren'in çocukluğunda oyun oynadığı manolya ağacı, Bursa'da bir otelde korunuyor.

24.09.2024 12:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Sanat Müziğinin unutulmaz sesi Zeki Müren'in Bursa'da doğup büyüdüğü mahallede bulunan ve çocukluğunda arkadaşlarıyla gölgesinde koşup oynadığı manolya ağacı bir otelin bahçesinde özenle korunuyor.

Osmangazi ilçesi Tophane Mahallesi'nde 1931 yılında dünyaya gelen, çocukluk ve ilk gençlik yıllarını burada geçiren, "Sanat Güneşi" ve "Paşa" olarak da anılan sanatçı, unutulmaz sesi ve yorumuyla Türk Sanat Müziği'nde izler bırakarak 65 yaşında vefat etti.

Mahallede heybetiyle dikkati çeken manolya ağacı, sanatçının lise dönemine kadar ailesiyle yaşadığı evin bulunduğu sokaktaki en önemli hatıralardan biri olarak varlığını koruyor.

"Sanat Güneşi"nin o yıllarda arkadaşlarıyla gölgesinde oynadığı, mevsiminde açtığı çiçeklerinin kokusuyla insanları mest eden ağaç, Zeki Müren'in çocukluk arkadaşının oğlunun sahibi olduğu, restoranında kendi sesinden unutulmaz şarkılarının çalındığı otelin bahçesinde muhafaza ediliyor.

Otelin sahibi 63 yaşındaki Ahmet Aydın, AA muhabirine, aile olarak dedesinden itibaren 5 kuşaktır Tophane Mahallesi'nde yaşadıklarını söyledi.

İşlettiği otelin karşısındaki evin de kendilerine ait olduğunu belirten Aydın, "Sokağımın, mahallemin ve Bursa'nın sevdalısıyım. Onun için de burada dedem gibi bir eser bırakmak adına şu anda bulunduğumuz mekanın, Cumhuriyet'in ilk yıllarından bu yana dördüncü emanetçisiyim. Emanetçisi olmaktan da gurur duyuyorum. Geçmişimize, tarihimize sahip çıkmak adına burada bu mücadeleyi veriyorum." dedi.

Aydın, babası Hayrettin Aydın ile Zeki Müren'in çocukluklarının beraber manolya ağacının gölgesinde geçtiğini dile getirdi.

Sanatçının bu mahallede doğup büyüdüğünü anlatan Aydın, şöyle devam etti:

"6 Aralık 1931'de bizim evimize 6-7 ev uzaklıkta bir evde dünyaya geliyor rahmetli Zeki Müren'imiz. Zeki Müren'le rahmetli babamın bir ilkokul serüveni var. İlkokul 1'den 3'e kadar birlikte okumuşlar. Şu anda Osmangazi İlkokulu deniliyor. Babamlar okuduğunda Orhangazi İlkokuluymuş. Orada birlikte beraber okumuşlar. Onunla anılarını rahmetli babamdan çok duyduk. Çok onurlanıyorum ve gururlanıyorum açıkçası. 1938 yıllarında burada bu ağacın altında birlikte oynamışlar. Kendimi çok şanslı hissediyorum. O oyun grubundaki birçok kişiyi tanıma fırsatını elde ettim. Ölenlere rahmet diliyorum."

"Gerçek bir Bursa ailesinin çocuğu"

Aydın, yakın zamanda Bodrum'daki Zeki Müren Müzesi'ni gezdiğini, sanatçının memleketi Bursa'da onun anılarını yaşatacak bir müze olmamasından derin üzüntü duyduğunu ifade etti.

Babasının ve dedesinin doğduğu mahalledeki eski konağı satın alarak butik otele çevirdiğini söyleyen Aydın, "Burayı metruk bir halde aldık. 2013'te açtık. Bu ağaç, Bursa'da görebileceğiniz en yaşlı manolya ağacı. Bu ağacın özelliği şu; Zeki Müren'in ölümsüz 'Koklamaya kıyamam, benim güzel manolyam' parçasının ilham kaynağı olduğunu rahmetli büyüklerimizden duyduk. Biz de şimdi gelecek nesle aktarıyoruz." diye konuştu.

Aydın, ağacın her sene haziranın ilk haftasında çiçek açtığını, temmuz sonuna kadar bu görünümünü koruduğunu aktardı.

Zeki Müren'i her gün yad ettiğini dile getiren Aydın, "Dünyada nasıl Elvis Presley varsa bizim de Zeki Müren'imiz var. Hakikaten çok büyük bir değerdir, çok büyük bir onurdur. Kendisini 24 Eylül 1996'da sahnede mikrofonuyla kaybettik. Hakikaten o kadar kendini sanata adamış birisi ki ölümü de kendine yakışan bir şekilde oldu. Allah rahmet eylesin." ifadesini kullandı.

Bahçesinde bu ağacın bulunduğu otelde işletmecilik yapmaktan gurur duyduğunu vurgulayan Aydın, şunları kaydetti:

"Babam şunu anlatırdı; Zeki Müren'i tanıyan kişilerden de duyduğum ve bildiğim kadarıyla, çok naif, farklı, kendine has bir çocukluğu varmış. Gerçek bir Bursa ailesinin çocuğu. Babası rahmetli kereste tüccarı Kaya Müren, annesi Hayriye Hanım iyi bir terzi. Zeki Müren'in güzel bir çocukluk ortamı varmış. Bu ağacın altında bir sürü kişiyle birlikte oynamışlar. Sokağımızda birlikte oynama şansına sahip olmuşlar ki çok önemli bir şey."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Zeki Müren, Çocukluk, Tophane, Kültür, Sanat, Müzik, Yaşam, bursa, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Zeki Müren’in Manolya Ağacı Korunuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:56 ABD’deyken İmamoğlu’na siyasi yasak çıkarsa ne yapacaklar CHP lideri Özel açıkladı ABD'deyken İmamoğlu'na siyasi yasak çıkarsa ne yapacaklar? CHP lideri Özel açıkladı
12:39 Hizbullah’tan İsrail’e misilleme Belediye binasını vurdular Hizbullah'tan İsrail'e misilleme! Belediye binasını vurdular
12:27 iPhone 16 için geceyarısı kuyruğa girenlerin kim oldukları ortaya çıktı iPhone 16 için geceyarısı kuyruğa girenlerin kim oldukları ortaya çıktı
11:48 Ali Koç, İsmail Kartal’a haber yolladı: Sakın bunu yapma Ali Koç, İsmail Kartal'a haber yolladı: Sakın bunu yapma
19:41 Hadsiz Yunan sınırı iyice aştı Elini kolunu sallayarak ayak bastıkları yer Türk toprağı Hadsiz Yunan sınırı iyice aştı! Elini kolunu sallayarak ayak bastıkları yer Türk toprağı
19:38 80’lik çiftin adrenalin dolu şovu, görenlerin ağzını açık bıraktı 80'lik çiftin adrenalin dolu şovu, görenlerin ağzını açık bıraktı!
19:18 Guardiola’yı yıkan haber Yıldız futbolcu, çapraz bağlarını yırtıp sezonu kapattı Guardiola'yı yıkan haber! Yıldız futbolcu, çapraz bağlarını yırtıp sezonu kapattı
19:07 İstanbul’da Şeyda polisi şehit eden saldırgan tutuklandı İstanbul'da Şeyda polisi şehit eden saldırgan tutuklandı
18:49 Bu ifadeler çok konuşulur Galatasaray’dan olay yaratacak Jose Mourinho açıklaması Bu ifadeler çok konuşulur! Galatasaray'dan olay yaratacak Jose Mourinho açıklaması
18:21 Trafikte sürücülere silahlı tehdit Gerçek bambaşka çıktı Trafikte sürücülere silahlı tehdit! Gerçek bambaşka çıktı
18:18 İran’da peş peşe 3 patlama: Ağır yaralılar var İran'da peş peşe 3 patlama: Ağır yaralılar var!
18:08 Çöp poşetine soruşturma iddialarına Yerlikaya’dan yanıt: Alçakça bir yalan Çöp poşetine soruşturma iddialarına Yerlikaya'dan yanıt: Alçakça bir yalan
18:07 Orta doğu alev alev Lübnan’dan kaçış başladı, İsrail OHAL ilan etti Orta doğu alev alev! Lübnan'dan kaçış başladı, İsrail OHAL ilan etti
18:01 Eski sevgili dehşeti Genç kadın, kocası evde yokken katledildi Eski sevgili dehşeti! Genç kadın, kocası evde yokken katledildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2024 14:22:34. #1.11#
SON DAKİKA: Zeki Müren’in Manolya Ağacı Korunuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement