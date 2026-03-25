Zeynep Duru\'nun Piyano Hayali

25.03.2026 11:16
Cam kemik hastalığıyla mücadele eden 13 yaşındaki Zeynep, piyano çalarak hayallerini gerçekleştiriyor.

Adana'da cam kemik hastalığı ve skolyozla (omurga eğriliği) mücadele eden 13 yaşındaki Zeynep Duru Topla, gönül verdiği piyanoyla sahnede performans sergilemeyi hedefliyor.

Sultan ve Mustafa Topla çiftinin ikinci çocuğu Zeynep Duru, doğuştan gelen hastalıkları nedeniyle ilkokulu evde gördüğü eğitimle tamamlayıp TOKİ Köprülü Ortaokuluna başladı.

Zeynep Duru, müziğe ilgi duyması üzerine ailesinin yönlendirmesiyle piyano dersi almaya başladı.

Tekerlekli sandalyeyle hareket edebilen çocuk, sağlık sorunlarının artmasıyla kursu bırakmak zorunda kaldı.

Zeynep Duru'nun hayalinin yarım kaldığını öğrenen müzik öğretmeni Bilge Nur Aktürk, okul yönetiminin desteğiyle eğitim kurumuna piyano kazandırdı.

Okulda yaklaşık 6 ayda piyano çalmayı öğrenen Zeynep Duru, müzik öğretmeni olmayı ve sahneye çıkıp performans sergilemeyi istiyor.

"Piyano beni mutlu ediyor ve duygulandırıyor"

Zeynep Duru Topla, AA muhabirine, cam kemik ve skolyoz hastalığı nedeniyle gününün büyük bölümünü ev ve okulda geçirdiğini söyledi.

Piyano sevgisi sayesinde yaşama tutunduğunu dile getiren Zeynep Duru, "Piyanoyu çok iyi çalıyorum, daha da iyi olacağım inşallah. Piyanoyu çok seviyorum. Her tuşta ayrı bir özellik var ve ben hepsini biliyorum." dedi.

Zeynep Duru, piyano çalmanın iyi hissettirdiğini belirterek, "Piyano beni mutlu ediyor ve duygulandırıyor. Piyano öğretmeni olmayı hayal ediyorum. Konserler vereceğim, festivaller düzenleyeceğim." diye konuştu.

Anne Sultan Topla da kızının azmiyle gurur duyduğunu anlattı.

Kızının en büyük destekçisi olduğunu vurgulayan Topla, "Zeynep, piyanonun başına geçtiği zaman her şeyi unutuyor. Onu çaldığı zaman başka aleme gidiyor gibi hissediyorum. Çok güzel çalıyor. Çok mutlu ve gururluyum. Kızımın daha iyi olmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

"En büyük hayali tek başına çıkıp konser vermek"

Müzik öğretmeni Bilge Nur Aktürk de Zeynep Duru'nun başarılı bir öğrenci olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Zeynep Duru'da hiçbir şekilde pes etme yok, sonuna kadar kararlı şekilde elinden gelenin en iyisini yapıyor. Ben de bu azmi ve kararlılığını gördükten sonra onunla bu yolda ilerlemek için elimden geleni yapıyorum. Zeynep Duru'nun en büyük hayali, tek başına çıkıp konser vermek. Müzik öğretmeni olmayı çok istiyor ve bu beni çok gururlandırıyor. Ona bu şekilde bir rol model olduğumu görmek beni çok mutlu ediyor."

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
