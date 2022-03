Zeytinburnu 16. Geleneksel Kitap Okuma yarışmasının kazananları belli oldu - Son Dakika

Zeytinburnu 16. Geleneksel Kitap Okuma yarışmasının kazananları belli oldu

İSTANBUL Zeytinburnu Belediyesi Bilgi Evleri tarafından düzenlenen 16. Geleneksel Kitap Okuma Yarışması'nın 2022 yılı kazananları belli oldu. Toplamda 5 bin 500 kişinin başvuru yaptığı yarışmada, 4 ayrı grupta dereceye girenlere toplamda 84 bin TL para ödülü verilirken, ilk üç dereceye girenlere aileleriyle birlikte 5 gece 6 gün sürecek Çanakkale Doğa ve Tarih Kampı ile ödülü verildi.

Zeytinburnu Belediyesi Bilgi Evleri tarafından düzenlenen 16. Geleneksel Kitap Okuma yarışmasının bu yılki kazananları belli oldu. Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen ödül törenine Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, yarışmacılar ve çok sayıda davetli katıldı.

Toplamda 5 bin 500 kişinin başvuru yaptığı ve her yıl geleneksel olarak düzenlenen yarışma her kesimden okuyucuyu kapsayacak şekilde 4 ayrı gruba ayrıldı. Yarışma sonrasında yapılan sınav sonuçlarına göre başarı göstererek ilk 10'a girenler, katılım şartnamesinde belirtilen para ödüllerinin sahibi oldu. 4 ayrı grupta gerçekleştirilen yarışmada her grubun birincilerine 5 bin TL, ikincilerine 4 bin TL, üçüncülerine 3 bin TL, dördüncülerine 2 bin TL, beşincilerine bin 500 TL, 6,7,8,9 ve 10'uncularına ise bin TL para ödülü olmak üzere toplamda 84 bin TL ödül verildi. Ayrıca ilk 3'e giren yarışmacılar, ailelerinden 2 kişiyle beraber 'Çanakkale Doğa ve Tarih Kampı' kültür gezisine katılmaya da hak kazandı.

Düzenlenen 16. Geleneksel Kitap Okuma Yarışması törenine katılan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy "Bugün Zeytinburnu Bilgi Evlerimizin artık marka haline gelmiş kitap okuma yarışmamızın ödül törenindeydik. Bugün 16'ıncısını yaptık, geçtiğimiz 2 yıl yapamadığımız için şu an 16'ıncısı normalde devam etseydi ve okullar açık olabilseydi bu yıl 18'incisini yapmış olacaktık. 2 yıl yapamamış olmamıza rağmen büyük bir katılım oldu yine de. Ödül töreninde kültür merkezi salonunun fuayeleri dahil olmak üzere tamamı ile doldu. Ben ilgi gösteren herkese bütün öğrencilerimize, gençlerimize teşekkür ediyorum. Bu yarışmanın kaybedeni yok, herkes kitap okumuş oluyor. Bizde teşvik ediyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl yeniden daha güçlü bir şekilde kitap okuma yarışmamıza devam edeceğiz. Bu çalışmamızı Zeytinburnu'ndaki 7 Bilgi Evinden Zeytinburnu'ndaki tüm okullarla, İlçe Eğitim Müdürlüğü ile işbirliğinde yapıyoruz. Ben katkı veren, destek veren herkese ama en önemlisi kitap okuma yarışmamıza katılan bütün çocuklarımıza, gençlerimize ve Zeytinburnulu hemşerilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Ödül töreninin sonunda Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy dereceye girerek ödül kazanan yarışmacılar ile hatıra fotoğrafı çektirdi.