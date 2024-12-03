Zihinsel engelli Fehmi Helvacıoğlu ikinci şiir kitabını çıkartmanın heyecanını yaşıyor

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İlk şiir kitabı "Güneş Ellerimde"yi annesine ithaf eden zihinsel engelli Fehmi Helvacıoğlu'nun "Sesime Kulak Ver" isimli ikinci şiir kitabı yayımlandı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde zihinsel engelli olarak dünyaya gelen Helvacıoğlu, ilkokul 4. sınıftan itibaren eğitimini Ankara'da sürdürdü.

Helvacıoğlu, açıköğretim lisesinden mezun olmasının ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübünde çalışmaya başladı.

Daha sonra Gençlik ve Spor Bakanlığına atanan Helvacıoğlu, psikiyatristinin teşvik etmesiyle yazmaya başladığı şiirlerini, kendisi ve otizmli kardeşini fedakarlıkla büyüten annesine ithaf ettiği "Güneş Ellerimde" adlı şiir kitabında topladı.

Helvacıoğlu'nun, "Sesime Kulak Ver" ismini verdiği ikinci şiir kitabı da geçen günlerde raflardaki yerini aldı.

Yeni kitabının yazım sürecini AA muhabirine anlatan Helvacıoğlu, gurur ve heyecanı aynı anda yaşadığını dile getirdi.

"Sesime Kulak Ver" kitabında özlem, sevgi, mutluluk, hasret ve aşk olmak üzerine şiirler yazdığını belirten Helvacıoğlu, "Herkes engellilerin sesini duysun istiyorum, engel diye bir şey yok." ifadelerini kullandı.

Fehmi Helvacıoğlu, yazma serüvenini şöyle anlattı:

"Psikiyatriste gidiyordum. Bundan beş yıl evvel günlük tutmaya başlamıştım. Psikiyatrist bana 'Günlüklerini şiirlere çevirirsen senin için daha güzel olur' dedi. Bir de Çaycuma'da ilkokula giderken, öğretmenim bana 'Şiirle, edebiyatla aran çok iyi. Bunu başarabilirsin, bunu yapabilirsin, sende o yetenek var.' demişti. Psikiyatristim, yazmama vesile oldu kendisini çok seviyorum."

"Bu kutlama değil farkındalık günü olsun"

Ayvalık Engelliler Şenliği'nde bu kitabın ilk tohumlarının atıldığını belirten Helvacıoğlu, Ayvalık'a her gittiğinde bir ilham gelmeye başladığını ve iki kitabının da burada ortaya çıktığını söyledi.

Helvacıoğlu, tüm engelli bireylerin gününü kutlayarak, "Her şeyden önce, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutluyorum ama bu kutlama değil, farkındalık günü olsun istiyorum." dedi.

Helvacıoğlu, "Güneş Ellerimde" isimli şiirinden şu dizeleri okudu:

"Güneş ellerimde/ Deniz gözlerimde/ Güneşe her baktığımda aydınlık gelir akla/ Umutlarla beklenir yarınlar/ İnsan ne ister ki başka?/ Yaşamak güzel, yaşamak bizim/ Güneş ellerimde"

Yeni kitabını da Cumhurbaşkanı'na hediye etmek istiyor

İlk kitabını ve içindeki "Yaşamak" isimli şiirini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a adadığını aktaran Helvacıoğlu, son kitabını da Erdoğan'a hediye etmek istediğini söyledi.