Zonguldak\'ta Otizmli Bireyler ve Aileleri Tiyatro ve Halk Oyunlarıyla Sosyalleşiyor

Zonguldak'ta tiyatro ve halk oyunları eğitimi alan otizmli bireyler ve aileleri, sosyal hayata aktif katılımlarının yanı sıra keyifli vakit geçirme imkanı buluyor.
Karaelmas Otizmli Bireyler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince (KOBDER) otizmli bireylere yönelik farkındalık oluşturmak ve ailelerinin sosyalleşmesini sağlamak amacıyla "Onlara Farklılıklarıyla Değil İsimleriyle Seslen" projesi hazırlandı.
17 otizmli birey ile aileleri ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Psikoloji Bölümünden 10 öğrencinin yer aldığı ekip, "Simitçi Mercan" ve "Metrük" isimli tiyatro oyunları ile "Engelsiz Anneler" ve "Otizmli Çocuklar" halk oyunları gösterimi için 6 ay önce çalışmalarına başladı.
Yahya Kasımfırtına'nın yönetmenliğinde tiyatro, Güler Kapusuz Yılmaz'ın eğitmenliğinde halk oyunlarına hazırlanan ekip, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü binası tiyatro salonunda sahne alacak.
KOBDER Başkan Yardımcısı Aytekin Kaçmak, AA muhabirine, özel gereksinimli bireyler ile annelerinin şans verildiğinde sosyal hayata girebileceklerini kanıtlamayı hedeflediklerini söyledi.
Projenin başında birçok annenin çekindiğini ancak cesaretlendirme sonucu yapabileceklerine inandıklarını belirten Kaçmak, "Birlikte etkileşim aldık. Çocuklarıyla sahneye çıktılar, oyun oynadılar ve bir bağ kuruldu. Hem otizmli bireyler hem de aileler için özgüven gelişti." diye konuştu.
"Bu gibi projeler bizler için moral oluyor"
Otizmli birey annesi Seher Kızıl, bu tür projelerin kendileri için moral olduğunu dile getirdi.
Etkinliklerden önce hafta sonlarını evlerinde geçirdiklerini anlatan Kızıl, "Çocuklarımız kendisi gibi çocuklarla vakit geçiriyor. Burada kimse kimseyi kırmıyor, ego savaşı yok. Burada kimi çok yüksek mertebede, kimiyse benim gibi ev hanımı ama hepimiz aynı seviyedeyiz. Çünkü burada herkesin aynı tarz çocukları, kardeşleri var." ifadesini kullandı.
Otizmli kardeşiyle ekibe dahil olan Zonguldak BEÜ öğretim görevlisi Mestinaz Gündaş da 1,5 yıl önce anneleri vefat ettiğinde birlikte yaşamaya başladığı kardeşi Aziz'in, yetişkin olmasına rağmen anne kaybıyla ağır travma geçirdiğini kaydetti.
Zorlu süreci diğer otizmli bireyler ve aileleriyle aştıklarını vurgulayan Gündaş, "Sosyal faaliyetler Aziz'e çok iyi geldi. Kardeşim annemin vefatından sonra tamamen eve kapanmıştı. Bu etkinlere gelerek daha mutlu biri olmaya başladı. Bu bizim için o kadar büyük bir adım ki..." dedi.
Gönüllü eğitmen, yönetmen ve öğrenciler mutluluk duyuyor
Halk oyunları eğitmeni Güler Kapusuz Yılmaz ise otizmli bireylerin istedikleri zaman başarılı olabildiğini belirterek, "Burada mutlu şekilde çalışıyorlar. Anneler de çocuklarına çok güzel örnek oluyor. Otizmli bireylere bir şeyler verebilmek çok güzel bir duygu. Sabırla ve özveriyle çalışıyoruz, sonucunu çok güzel alıyoruz." diye konuştu.
Gönüllü olarak oyunların yönetmenliğini yapan Yahya Kasımfırtına da aile ortamında çocukların kurallara güzel uyduğuna, paylaşımlarda bulunduklarına ve örnek davranışlar sergilediklerine değinerek, gururla ve onurla bu işi sürdürdüğünü, ellerinden geldiğince de devam ettireceklerini söyledi.
Zonguldak BEÜ Psikoloji Bölümü öğrencisi Meltem Yazıcı ise projeyi ilk duyduğunda heyecanlandığını ancak "Yapabilir miyim?" korkusu yaşadığını belirterek, çocuklarla ve ailelerle tanıştıkça, bir şeyler paylaştıkça kendi adına çok güzel deneyim elde ettiğini, birçok anı biriktirdiğini ve pek çok ders çıkardığını dile getirdi.
Otizmli Ela Topuz ve Çağan Mirza Durmuş da çok emek verdikleri çalışmaların verimli geçtiğini, burada olmaktan mutlu olduklarını vurguladı.
Son Dakika › Kültür Sanat › Zonguldak'ta Otizmli Bireyler ve Aileleri Tiyatro ve Halk Oyunlarıyla Sosyalleşiyor - Son Dakika
Trabzon'da düzenlenen 10. Karadeniz'in Renkleri karma resim sergisine 3 ilden 52 sanatçı katıldı. Serginin açılışına Vali Aziz Yıldırım, İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan ve davetliler katıldı. Sergi, 22 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek. Ayrıca, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende turizmin önemi vurgulandı ve Trabzon'un turist sayısında önemli artış beklenildiği belirtildi.
Silifke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, ilkokul ve ortaokullar arası şiir yazma ve resim yapma yarışması düzenledi. Göksu Deltası'nda sürdürülebilir tarım için düzenlenen yarışmaya ilkokul ve ortaokul öğrencileri katıldı. Silifke Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen ödül töreninde dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Törene, Silifke Kaymakamı, İl Tarım ve Orman Müdürü, Silifke Belediye Başkanı, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Samsun Müzesi'nde 'Türk Bestecileri ve Şarkıları' konseri düzenledi. Konserde, birçok Türk şarkısı seslendirildi ve sanatseverler tarafından ilgi gördü.
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 'Sınırların Ötesinde Macar Çağdaş Sanatına Bir Yolculuk' adlı sergi, Türkiye-Macaristan Kültür Yılı kapsamında açıldı. Sergide, Macaristan'ın önde gelen 5 sanatçısına ait 33 eser yer alıyor. Açılışta konuşan Kütahya Valisi Musa Işın, Türk ve Macar halkını kardeş olarak gördüklerini belirtti. Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak ise sanatın evrensel bir dil olduğunu vurgulayarak, serginin bilim, teknoloji ve matematikle iç içe olduğunu ifade etti.
Esenler Belediyesi, 15 Nisan Dünya Sanat Günü'nde Filistin'de yaşanan soykırıma dikkat çekmek amacıyla tiyatro gösterimi, sergi ve müzik konseri düzenledi. Etkinlikte, sanat yoluyla insanlığa önemli mesajlar verildi.
Güney Kore'nin başkenti Seul'da bulunan Kral Sejong'un bronz heykeli yıllık temizliği yapıldı.
Kars'ta Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen bilgi yarışmasında kazananlara kitap hediye edildi. İl Kültür ve Turizm Müdürü Hayrettin Çetin, doğru cevaplayan katılımcılara kitap hediye etti. Yarışmanın amacı Kars'ın tarihi, kültürel, doğal ve diğer zenginliklerine dikkat çekmekti.
Mersin'de, Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonunca Dünya Romanlar Günü dolayısıyla bir etkinlik düzenlendi. Etkinlikte Roman müzisyenler sahne aldı, Roman kültürünü yansıtan oyunlar oynandı ve şarkılar söylendi. Programa, Vali Yardımcısı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü, Akdeniz Belediye Başkanı ve diğer ilgililer katıldı.
Türkiye-Macaristan Kültür Yılı kapsamında Tekirdağ'a gelen Macar öğrenciler, Rakoczi Müzesi önünde halk oyunları gösterisi sundu. Macaristan Mikes Kelemen Lisesi öğrencileri, Osmanlı'ya sığınan Macar Prensi 2. Ferenc Rakoczi'ye tahsis edilen ve daha sonra müzeye çevrilen yapıyı gezdi. Konuk öğrenciler, Müze Müdürü Ali Kabul'den bilgi aldı. Ardından öğrencilerden oluşan halk oyunları ekibi, müze önünde gösteri sundu. Öğrenciler, sahil dolgu alanındaki Barış ve Özgürlük Parkı'nda bulunan Macar Anıtı ve Mikes Kelemen Parkı'nı da ziyaret etti. Tekirdağ Macar Dostluk Derneği Başkanı Adem Dalgıç, 2024 Türkiye-Macaristan Kültür Yılı kapsamında kentte sene boyunca etkinliklerin süreceğini belirtti. Tekirdağ'ın Macarlar için önemli bir kent olduğunu vurgulayan Dalgıç, Macar halkı tarafından iyi bilinen kente, bu ülkeden çok sayıda ziyaretçi geldiğini ifade etti. Tekirdağ Bilim Sanat Merkezi öğretmeni Zübeyde Aykaç da 10 öğrencinin, kentteki Macar eserlerini ziyaret ettiğini dile getirdi. Aykaç, öğrencilerin katılımcılara güzel bir halk dansları gösterisi sunduğunu ve yarın da Türk-Macar ortak kültürüyle ilgili etkinlikler yapacaklarını söyledi.
UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bulunan İzzet Mehmet Paşa Camii, minaresinin eğikliği ve fevkani tarzıyla dikkat çekiyor. 1796 yılında yapılan cami, tamamen kesme taştan inşa edilmiş olup, Akçasu Kanyonu'nun derin bir vadi oluşturduğu noktaya konumlandırılmıştır. Caminin minaresi ise rüzgara karşı dayanıklı olması için eğik yapılmıştır. İzzet Mehmet Paşa Camii, 228 yıldır ayakta kalmayı başarmış ve birçok restorasyon geçirmesine rağmen tahribatı neredeyse gözlemlenmemiştir.
Gaziantep Çocuk Sanat Merkezi'nde düzenlenen etkinliklere 500 küçük sanatsever katıldı. Çocuklar, atölye çalışmalarında sanatsal faaliyetlerde bulunarak eğlendi ve kabiliyetlerini geliştirdi. Merkez koordinatörü, amacın çocuklara sanatı sevdirmek ve onları iyi yerlere getirmek olduğunu belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?