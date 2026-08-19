Sultan Sazlığı'nda Gün Batımı Manzarası - Son Dakika
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Sultan Sazlığı'nda Gün Batımı Manzarası

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Sultan Sazlığı, akbalıkçılların gün batımındaki görsel şöleniyle ziyaretçilerini büyülüyor.

Sultan Sazlığı'nda Gün Batımı Manzarası

Sultan Sazlığı'nda Akbalıkçılların Gün Batımı Resitali

Kayseri'nin Yeşilhisar, Develi ve Yahyalı ilçeleri sınırları içerisinde bulunan Sultan Sazlığı Milli Parkı, gün batımında sunduğu eşsiz manzaralarla ziyaretçilerini büyülüyor.

Ovaçiftlik Mahallesi sınırlarında yer alan ve yaklaşık 301 kuş türüne ev sahipliği yapan Sultan Sazlığı'nda, gün batımıyla birlikte ortaya çıkan görüntüler adeta görsel bir şölene dönüşüyor. Özellikle sazlıkların üzerinde süzülen ve toplu halde konaklayan akbalıkçıllar, gün batımı ile  birlikte kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Doğayla iç içe vakit geçirmek ve kuşları gözlemlemek için bölgeye gelen ziyaretçiler, akbalıkçılların gün batımındaki görsel resitalini hayranlıkla izledi. Sazlıkların suya yansıyan gün batımı ve kuşların gökyüzündeki hareketleri, fotoğraf tutkunları için de eşsiz kareler ortaya çıkardı o anlar dron kamerası ile görüntülendi 

Türkiye'nin önemli sulak alanlarından biri olan Sultan Sazlığı, sahip olduğu zengin kuş çeşitliliği ve doğal güzellikleriyle her mevsim ziyaretçilerine farklı bir manzara sunmaya devam ediyor.

Sultan Sazlığı'nda Gün Batımı Manzarası

Haber: Metin Değirmenci

Kaynak: Haber Platformu

Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Kuş Uçuşu Sultan Sazlığı'nda Gün Batımı Manzarası - Son Dakika

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