#039;annenin Sırrıdır Çocuk' Dizisinin Yıldızı Erkek Arkadaşıyla Görüntülendi - Son Dakika
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#039;annenin Sırrıdır Çocuk' Dizisinin Yıldızı Erkek Arkadaşıyla Görüntülendi

21.04.2022 21:32
#039;annenin Sırrıdır Çocuk' Dizisinin Yıldızı Erkek Arkadaşıyla Görüntülendi

'Annenin Sırrıdır Çocuk' dizisinde 'Sedef' karakterini canlandıran Mine Kılıç, önceki gün Nişantaşı'nda erkek arkadaşıyla görüntülendi. İşte detaylar...

Bir erkek arkadaşıyla birlikte yürüyen Mine Kılıç, hastane randevusu olduğunun belirterek soruları yanıtsız bıraktı.

"YAKIN ARKADAŞIM"

Kılıç, yanındaki beyefendiyi soran muhabirlere "Yakın arkadaşım. Yanlış bir şey yazmayın lütfen" açıklamasında bulundu.

MİNE KILIÇ KİMDİR?

5 Kasım 1986, Mersin doğumlu olan Mine Kılıç, Şahika Tekand Studio Oyuncuları'nda oyunculuk ve Türker İnanoğlu Sinema ve Televizyon Eğitim Vakfı'nda kamera önü oyunculuğu dersleri aldı.

İlk olarak Oyun Bitti (2007) isimli dizi ile televizyon ekranlarında seyirciyle buluşan Mine Kılıç, sonrasında ise Al Yazmalım, Beni Böyle Sev, Beyaz Gece, Aile İşi, Bana Sevmeyi Anlat, 8. Gün ve son olarak da Ağlama Anne dizilerinde rol aldı ve adından sıkça bahsettirdi. Başarılı televizyon kariyerini sürdürürken Büşra (2009) sinema filminde başrolü oynadı, sonrasında ise Durak (2016) ve New York in New York(2019) filminde rol aldı.

Mine Kılıç şu sıralar 'Annenin Sırrıdır Çocuk' adlı dizide rol alıyor.

ANNENİN SIRRIDIR ÇOCUK KONUSU NEDİR?

"Annenin Sırrıdır Çocuk" anneliğin kadınlara verilen en önemli değerlerden biri olduğunu gözler önüne serecek. Dizide iki anne adayının üstünü örtmeye çalıştıkları geçmişleriyle yüzleşmesi anlatılıyor.

ANNENİN SIRRIDIR ÇOCUK OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

İrem Helvacıoğlu - Defne Yılmaz

Engin Öztürk - Sadun Kenan

Olgun Toker - Çınar Yılmaz

Selin Yeninci - Meryem

Ahmet Varlı

Sacide Taşaner

Demet Gül

Selim Erdoğan

Birgül Ulusoy

Mine Kılıç

#039;annenin Sırrıdır Çocuk' Dizisinin Yıldızı Erkek Arkadaşıyla Görüntülendi
#039;annenin Sırrıdır Çocuk' Dizisinin Yıldızı Erkek Arkadaşıyla Görüntülendi
#039;annenin Sırrıdır Çocuk' Dizisinin Yıldızı Erkek Arkadaşıyla Görüntülendi

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Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin #039;annenin Sırrıdır Çocuk' Dizisinin Yıldızı Erkek Arkadaşıyla Görüntülendi - Son Dakika


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