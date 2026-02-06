Megastar Tarkan'ın İstanbul'da verdiği 10 konserlik seri tamamlandı. Yoğun ilgi gören konserlerin ardından ünlü sanatçının elde ettiği gelir de gündem oldu.
İstanbul'da art arda sahne alan Tarkan, 10 konserlik performansıyla binlerce hayranıyla buluştu. Konserlerin tamamı yoğun tamamlanırken Tarkan'ın performansı da tam not aldı.
Konser serisinin bazı gecelerinde sürpriz isimler de sahneye çıktı. Tarkan; Cem Yılmaz, Sibel Can, Ata Demirer ve Ajda Pekkan'ı sahnesinde ağırlarken, salonda bulunan sanatçı dostlarını da selamladı.
Kulislere yansıyan bilgilere göre Megastar'ın İstanbul konserlerinden yaklaşık 500 milyon TL gelir elde ettiği ifade ediliyor. Söz konusu rakama ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
Son Dakika › Magazin › 10 konser veren Tarkan kasayı doldurdu! İşte dudak uçuklatan gelir - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?