10 konser veren Tarkan kasayı doldurdu! İşte dudak uçuklatan gelir
10 konser veren Tarkan kasayı doldurdu! İşte dudak uçuklatan gelir

10 konser veren Tarkan kasayı doldurdu! İşte dudak uçuklatan gelir
06.02.2026 10:25  Güncelleme: 10:30
10 konser veren Tarkan kasayı doldurdu! İşte dudak uçuklatan gelir
Yedi yıl aradan sonra İstanbul'da 10 konser veren Tarkan'ın kazancı ortaya çıktı. Yoğun ilgi gören ve kapalı gişe olan konserlerden Tarkan'ın 500 milyon TL gelir elde ettiği ifade edildi.

Megastar Tarkan'ın İstanbul'da verdiği 10 konserlik seri tamamlandı. Yoğun ilgi gören konserlerin ardından ünlü sanatçının elde ettiği gelir de gündem oldu.

BİLETLER KAPIŞ KAPIŞ GİTTİ

İstanbul'da art arda sahne alan Tarkan, 10 konserlik performansıyla binlerce hayranıyla buluştu. Konserlerin tamamı yoğun tamamlanırken Tarkan'ın performansı da tam not aldı.

10 konser veren Tarkan kasayı doldurdu! İşte dudak uçuklatan gelir

BAZ KONSERLERDE ÜNLÜLER DE SAHNEYE ÇIKTI

Konser serisinin bazı gecelerinde sürpriz isimler de sahneye çıktı. Tarkan; Cem Yılmaz, Sibel Can, Ata Demirer ve Ajda Pekkan'ı sahnesinde ağırlarken, salonda bulunan sanatçı dostlarını da selamladı.

KAZANCI DUDAK UÇUKLATTI

Kulislere yansıyan bilgilere göre Megastar'ın İstanbul konserlerinden yaklaşık 500 milyon TL gelir elde ettiği ifade ediliyor. Söz konusu rakama ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Magazin

Son Dakika Magazin 10 konser veren Tarkan kasayı doldurdu! İşte dudak uçuklatan gelir - Son Dakika

10:25
