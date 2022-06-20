15. kattan düşerek hayatını kaybetmişti! İşte oyuncu Yonca Türkman'dan geriye kalan mutlu görüntüler - Son Dakika
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15. kattan düşerek hayatını kaybetmişti! İşte oyuncu Yonca Türkman'dan geriye kalan mutlu görüntüler

20.06.2022 14:05

Birçok dizide rol alan Yonca Türkman, 15. kattaki evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi. Oyuncudan geriye ise çektirmiş olduğu mutlu fotoğrafları kaldı.

Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi'nde meydana gelen olayda, vatandaşlar, bir kadının yerde hareketsiz şekilde yattığını görünce polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde hareketsiz halde yatan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden kadının 47 yaşındaki oyuncu Yonca Türkman olduğu tespit edildi.

GERİDE GÖRÜNTÜLERİ KALDI

Genç yaştaki ölümüyle sevenlerini yasa boğan Türkman'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Daha önce birçok dizi projesinde yer alan oyuncunun olay esnasında evde yalnız olduğu öğrenildi. Polis, korkunç ölümün ardından inceleme başlatıldı. Oyuncu Yonca Türkman'ın ölümünün ardından geriye çektiği mutlu görüntüleri kaldı.

15. kattan düşerek feci şekilde can veren oyuncu Yonca Türkman'dan geride mutlu görüntüleri kaldı
15. kattan düşerek feci şekilde can veren oyuncu Yonca Türkman'dan geride mutlu görüntüleri kaldı
15. kattan düşerek feci şekilde can veren oyuncu Yonca Türkman'dan geride mutlu görüntüleri kaldı
15. kattan düşerek feci şekilde can veren oyuncu Yonca Türkman'dan geride mutlu görüntüleri kaldı
15. kattan düşerek feci şekilde can veren oyuncu Yonca Türkman'dan geride mutlu görüntüleri kaldı
15. kattan düşerek feci şekilde can veren oyuncu Yonca Türkman'dan geride mutlu görüntüleri kaldı
15. kattan düşerek feci şekilde can veren oyuncu Yonca Türkman'dan geride mutlu görüntüleri kaldı
Oyuncu Yonca Türkman 15. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti
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Gaziosmanpaşa'da 15. kattan düşen oyuncu Yonca Türkman hayatını kaybetti Gaziosmanpaşa'da 15. kattan düşen oyuncu Yonca Türkman hayatını kaybetti Oyuncu Yonca Türkman 15. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti Oyuncu Yonca Türkman 15. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti

Gaziosmanpaşa, 3. Sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 15. kattan düşerek hayatını kaybetmişti! İşte oyuncu Yonca Türkman'dan geriye kalan mutlu görüntüler - Son Dakika


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SON DAKİKA: 15. kattan düşerek hayatını kaybetmişti! İşte oyuncu Yonca Türkman'dan geriye kalan mutlu görüntüler - Son Dakika
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