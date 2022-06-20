15. kattan düşerek hayatını kaybetmişti! İşte oyuncu Yonca Türkman'dan geriye kalan mutlu görüntüler

Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi'nde meydana gelen olayda, vatandaşlar, bir kadının yerde hareketsiz şekilde yattığını görünce polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde hareketsiz halde yatan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden kadının 47 yaşındaki oyuncu Yonca Türkman olduğu tespit edildi.

GERİDE GÖRÜNTÜLERİ KALDI

Genç yaştaki ölümüyle sevenlerini yasa boğan Türkman'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Daha önce birçok dizi projesinde yer alan oyuncunun olay esnasında evde yalnız olduğu öğrenildi. Polis, korkunç ölümün ardından inceleme başlatıldı. Oyuncu Yonca Türkman'ın ölümünün ardından geriye çektiği mutlu görüntüleri kaldı.