2 çocuk annesi Sinem Kobal, fiziğiyle kendine hayran bıraktı - Son Dakika
Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
2 çocuk annesi Sinem Kobal, fiziğiyle kendine hayran bıraktı

2 çocuk annesi Sinem Kobal, fiziğiyle kendine hayran bıraktı

26.05.2023 12:33

2020 ve 2022 yıllarında iki kez doğum yapan başarılı oyuncu Sinem Kobal, kısa süre içerisinde eski formuna kavuştu. Son olarak göbek dekolteli kıyafetiyle poz veren Kobal'ın fiziği görenleri hayran bıraktı.

2016 yılın meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile nikah masasına oturan Sinem Kobal 2020 yılında kızı Lalin'i, 2022'de de Leyla'yı kucağına aldı. Hamilelik sürecini ve sonrasını gözlerden uzak geçire Kobal, kısa süre içinde eski formuna kavuştu.

FİZİĞİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Setlere ara vererek vaktinin büyük bir kısmını kızlarına ve eşine ayıran Sinem Kobal, 6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından zaman zaman paylaşım yapmayı ihmal etmiyor. Güzel oyuncu son olarak Instagram hesabından göbeğini açıkta bırakan kıyafetiyle verdiği pozu yayınladı. Oyuncunun düzgün fiziği dikkat çekerken paylaşımı da kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

2 çocuk annesi Sinem Kobal, fiziğiyle kendine hayran bıraktı

Uzun bir aradan sonra setlere dönen Sinem Kobal, bir derginin kapak kızı oldu. Ünlü isim, dergi için verdiği pozlarla da adından söz ettirdi.

2 çocuk annesi Sinem Kobal, fiziğiyle kendine hayran bıraktı
2 çocuk annesi Sinem Kobal, fiziğiyle kendine hayran bıraktı
2 çocuk annesi Sinem Kobal, fiziğiyle kendine hayran bıraktı
YORUMLAR
500
2 çocuk annesi Sinem Kobal, fiziğiyle kendine hayran bıraktı 2 çocuk annesi Sinem Kobal, fiziğiyle kendine hayran bıraktı

Kenan İmirzalıoğlu, Sinem Kobal, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 2 çocuk annesi Sinem Kobal, fiziğiyle kendine hayran bıraktı - Son Dakika


Son Dakika
12:52 Sinan Oğan: Destek için taleplerim olsaydı, Kılıçdaroğlu hepsini yapmaya hazırdı
12:39 Sinan Oğan, Ümit Özdağ ile kahkaha attığı fotoğrafın hikayesini anlattı
12:31 Türk futbolunda son yılların en büyük sürprizi! Ahmet Nur Çebi, TFF başkanlığına hazırlanıyor
12:27 2 çocuk annesi Sinem Kobal, fiziğiyle kendine hayran bıraktı
12:14 Demirtaş'tan, Özdağ'ın Kılıçdaroğlu'na verdiği destek sonrası ilk paylaşım
12:07 Freni patlayan tır, kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına daldı
11:44 Beşiktaş'ın itirazı Volkan Demirel'i çılgına çevirdi: Hatay silinmiş, şampiyon olsan ne olur?
11:40 Seçim öncesi ateşi düşmüyor! Gece yarısı tarihi zirveyi gören dolar 20 liranın üzerinde seyrediyor
11:22 Pidecide çıkan yangın, 3 genci hayattan kopardı
11:18 Survivor 2023 hayallerine veda eden isim Aziz oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2023 13:05:56. #1.12#
SON DAKİKA: 2 çocuk annesi Sinem Kobal, fiziğiyle kendine hayran bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement