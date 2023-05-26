2 çocuk annesi Sinem Kobal, fiziğiyle kendine hayran bıraktı

2016 yılın meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile nikah masasına oturan Sinem Kobal 2020 yılında kızı Lalin'i, 2022'de de Leyla'yı kucağına aldı. Hamilelik sürecini ve sonrasını gözlerden uzak geçire Kobal, kısa süre içinde eski formuna kavuştu.

FİZİĞİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Setlere ara vererek vaktinin büyük bir kısmını kızlarına ve eşine ayıran Sinem Kobal, 6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından zaman zaman paylaşım yapmayı ihmal etmiyor. Güzel oyuncu son olarak Instagram hesabından göbeğini açıkta bırakan kıyafetiyle verdiği pozu yayınladı. Oyuncunun düzgün fiziği dikkat çekerken paylaşımı da kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

Uzun bir aradan sonra setlere dönen Sinem Kobal, bir derginin kapak kızı oldu. Ünlü isim, dergi için verdiği pozlarla da adından söz ettirdi.