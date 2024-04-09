2 yıllık ilişkiyi itiraf etmişti! Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın\'ı öpücüklere boğduğu video ortaya çıktı

Magazin

Kendisinin yazıp yönettiği İnci Taneleri dizisiyle ekranlara geri dönen Yılmaz Erdoğan'ın 2 yıldır kendisinden 25 yaş küçük model Cansu Taşkın ile aşk yaşadığı ileri sürülüyordu. Yılmaz sessizliğini korurken Taşkın'dan ilişki itirafı geldi. Kısa sürede gündem olan çiftin, geçtiğimiz yaz çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

AŞIKLAR DUDAK DUDAĞA

Cansu Taşkın'ın kız kardeşi Elif Vurgun, Instagram hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtlarken Taşkın ve Erdoğan'ın da peş peşe görüntülerini yayınladı. Vurgun "Bu yazdan kalan en güzel resmin?" sorusuna Cansu Taşkın ve Yılmaz Erdoğan'la bir karesini paylaşarak cevap verdi. Karede Erdoğan'ın Elvan'dan makas alması dikkat çekti. Elvan, "Cansu Hanım Yılmaz Bey'in hayranıymış" sorusuna da yine çektikleri bir fotoğrafla cevap vererek "Bak ya hayranlık tek taraflı değil gibi sanki" notunu yazdı. Genç kadın son paylaşımında ise Erdoğan'ın genç sevgilisine sıkı sıkı sarılarak dudağından öptüğü bir videoyu paylaştı.

CANSU TAŞKIN: AŞK YAŞIYORUZ, BENİM İÇİN DEĞERLİ BİR İNSAN

Pınar Kerimoğlu'nun programına konuk olan Cansu Taşkın, "Bu olaylar gerçek mi bir aşk var mı aranızda?" sorusu üzerine Yılmaz Erdoğan ile ilişki yaşadığını itiraf ederek "Gerçek... Haberler doğru. Hiçbir zaman özel hayatımı konuşmadım konuşmamaya da devam. Bunu sosyal medyada ön planda tutmadım. Evet doğru hani haberler, sorduğun için söyleyeyim. Yani sonuç olarak biz kötü bir şey yapmadık arkadaşlar bu çok normal değil mi? Çok girmek istemiyorum o konulara, benim için çok değerli bir insan" dedi.