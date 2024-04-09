2 yıllık ilişkiyi itiraf etmişti! Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın'ı öpücüklere boğduğu video ortaya çıktı - Son Dakika
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2 yıllık ilişkiyi itiraf etmişti! Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın'ı öpücüklere boğduğu video ortaya çıktı

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2 yıldır kendisinden 25 yaş küçük Cansu Taşkın'la aşk yaşadıkları öğrenilen Yılmaz Erdoğan'ın sevgilisiyle fotoğrafları ortaya çıktı. Bir görüntüde Yılmaz'ın sevgilisine sıkı sıkı sarılarak dudağından öptüğü de görüldü.

09.04.2024 14:24  Güncelleme: 14:38
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Kendisinin yazıp yönettiği İnci Taneleri dizisiyle ekranlara geri dönen Yılmaz Erdoğan'ın 2 yıldır kendisinden 25 yaş küçük model Cansu Taşkın ile aşk yaşadığı ileri sürülüyordu. Yılmaz sessizliğini korurken Taşkın'dan ilişki itirafı geldi. Kısa sürede gündem olan çiftin, geçtiğimiz yaz çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

AŞIKLAR DUDAK DUDAĞA

Cansu Taşkın'ın kız kardeşi Elif Vurgun, Instagram hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtlarken Taşkın ve Erdoğan'ın da peş peşe görüntülerini yayınladı. Vurgun "Bu yazdan kalan en güzel resmin?" sorusuna Cansu Taşkın ve Yılmaz Erdoğan'la bir karesini paylaşarak cevap verdi. Karede Erdoğan'ın Elvan'dan makas alması dikkat çekti. Elvan, "Cansu Hanım Yılmaz Bey'in hayranıymış" sorusuna da yine çektikleri bir fotoğrafla cevap vererek "Bak ya hayranlık tek taraflı değil gibi sanki" notunu yazdı. Genç kadın son paylaşımında ise Erdoğan'ın genç sevgilisine sıkı sıkı sarılarak dudağından öptüğü bir videoyu paylaştı.

2 yıllık ilişkiyi itiraf etmişti! Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın'ı öpücüklere boğdu video ortaya çıktı

CANSU TAŞKIN: AŞK YAŞIYORUZ, BENİM İÇİN DEĞERLİ BİR İNSAN

Pınar Kerimoğlu'nun programına konuk olan Cansu Taşkın, "Bu olaylar gerçek mi bir aşk var mı aranızda?" sorusu üzerine Yılmaz Erdoğan ile ilişki yaşadığını itiraf ederek "Gerçek... Haberler doğru. Hiçbir zaman özel hayatımı konuşmadım konuşmamaya da devam. Bunu sosyal medyada ön planda tutmadım. Evet doğru hani haberler, sorduğun için söyleyeyim. Yani sonuç olarak biz kötü bir şey yapmadık arkadaşlar bu çok normal değil mi? Çok girmek istemiyorum o konulara, benim için çok değerli bir insan" dedi.

2 yıllık ilişkiyi itiraf etmişti! Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın'ı öpücüklere boğdu video ortaya çıktı
2 yıllık ilişkiyi itiraf etmişti! Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın\'ı öpücüklere boğduğu video ortaya çıktı

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Son Dakika Magazin 2 yıllık ilişkiyi itiraf etmişti! Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın'ı öpücüklere boğduğu video ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Yihye Gültekin: Para para para dunyanin en çirkini olsanız yaşlısı olsanız para ne derseniz deyin istediginiz kadar direnin kendinizi yalanlarla palavlarla kandırın yine para bana gökten vahiy bir yazı getirsin para deyil desin yine para derim para kardeşim para senin yediyuz yetmisyedibin yediyuz yetmiş yedi zuriyetin gelse yine para derim gerisi çalı çırpı 114 10 Yanıtla fatih mazlum: Sen mala baglamissin oglum gokden vahiy falan kefenin cebi yok gel tovbe et para seni obur tarafda ebedi olan ahiret yurdunda kurtarmaz 27 10
  • Sabri ince: Para,karakter hariç her seyi satın alıyor . 73 2 Yanıtla
  • Beşiktaş 1903: Şu para ve güç için kendinden büyük adamlarla takılan kadınlardan tiksiniyorum 60 1 Yanıtla
  • Hüseyin Temel: paranın gücü kendini para için belli bir mevkiye gelmek için babası yaşındaki adamlarla çıkan kadınlar yazık çok yazık 23 1 Yanıtla
  • erdem turan: Yakışır tosunuma alan veren memnun 17 2 Yanıtla
  • kuzeyli baba: baba ve kızları gibi olmuş. 9 1 Yanıtla
  • Engin Zor: Paranın gücü ve güzelliğin gücü ikisi bir arada herşey karşılıklı Allah mesut etsin aşkın felsefesini yapmanızı bekliyorum Yılmaz bey ve Cansu hanım aşkı ve sevgiyi bize anlatın lütfen ?????? 9 1 Yanıtla
  • Veysi Aykac: hamam lik tmm 3 1 Yanıtla
  • Mert Markaloglu: Dilber evin barkın yok mu? 1 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: 2 yıllık ilişkiyi itiraf etmişti! Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın'ı öpücüklere boğduğu video ortaya çıktı - Son Dakika
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