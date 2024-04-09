Kendisinin yazıp yönettiği İnci Taneleri dizisiyle ekranlara geri dönen Yılmaz Erdoğan'ın 2 yıldır kendisinden 25 yaş küçük model Cansu Taşkın ile aşk yaşadığı ileri sürülüyordu. Yılmaz sessizliğini korurken Taşkın'dan ilişki itirafı geldi. Kısa sürede gündem olan çiftin, geçtiğimiz yaz çekilen görüntüleri ortaya çıktı.
Cansu Taşkın'ın kız kardeşi Elif Vurgun, Instagram hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtlarken Taşkın ve Erdoğan'ın da peş peşe görüntülerini yayınladı. Vurgun "Bu yazdan kalan en güzel resmin?" sorusuna Cansu Taşkın ve Yılmaz Erdoğan'la bir karesini paylaşarak cevap verdi. Karede Erdoğan'ın Elvan'dan makas alması dikkat çekti. Elvan, "Cansu Hanım Yılmaz Bey'in hayranıymış" sorusuna da yine çektikleri bir fotoğrafla cevap vererek "Bak ya hayranlık tek taraflı değil gibi sanki" notunu yazdı. Genç kadın son paylaşımında ise Erdoğan'ın genç sevgilisine sıkı sıkı sarılarak dudağından öptüğü bir videoyu paylaştı.
Pınar Kerimoğlu'nun programına konuk olan Cansu Taşkın, "Bu olaylar gerçek mi bir aşk var mı aranızda?" sorusu üzerine Yılmaz Erdoğan ile ilişki yaşadığını itiraf ederek "Gerçek... Haberler doğru. Hiçbir zaman özel hayatımı konuşmadım konuşmamaya da devam. Bunu sosyal medyada ön planda tutmadım. Evet doğru hani haberler, sorduğun için söyleyeyim. Yani sonuç olarak biz kötü bir şey yapmadık arkadaşlar bu çok normal değil mi? Çok girmek istemiyorum o konulara, benim için çok değerli bir insan" dedi.
Son Dakika › Magazin › 2 yıllık ilişkiyi itiraf etmişti! Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın'ı öpücüklere boğduğu video ortaya çıktı - Son Dakika
Ege, müzik sektörünün değiştiğini ancak hala arabesk müziğin etkisinde olduğunu söyledi. Müzik endüstrisinin temelinde hala arabesk olduğunu belirten Ege, Türkiye'deki en büyük müzikal problem olarak bunu gördüğünü ifade etti. Ayrıca, Ege'nin yeni çalışmalarını okur severlerle buluşturacağı ve 2025 yılında bir plak çıkarmayı planladığı da belirtildi.
Bayramın heyecanı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyunlarıyla yaşanıyor. Bu hafta sahnelenecek 16 oyunumuz seyircimizle buluşmak için gün sayıyor.
Başarılı oyuncu Buket Dereoğlu, Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk oldu. Dereoğlu, özel hayatından bahsederek Volkan Severcan ile neden boşandığını anlattı. İlk evliliğini genç yaşta yaptığını ve beceremediğini söyleyen Dereoğlu, boşanma sürecinin hızlı olduğunu ve anlaşmalı olarak ayrıldıklarını belirtti.
Yeşilçam oyuncusu Nuri Alço, yoğun bakımda tedavi görüyor. Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Sungur, Alço'nun sağlık durumu hakkında bilgi vererek, durumunun stabil olduğunu ve hayati tehlikesinin olmadığını belirtti. Alço'nun eşi ise sevenlerinden dua istedi.
73 yaşındaki sinema oyuncusu Nuri Alço, Eskişehir Şehir Hastanesi Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi görüyor. Hastanenin Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Sungur, Alço'nun tedavi sürecinin devam ettiğini ve sağlık sorunlarının stabil seyrettiğini açıkladı. Alço'nun eşi Burcu Alço ise sağlık çalışanlarına teşekkür ederek dualarını eksik etmemelerini istedi.
Duygu Nebioğlu, biyolojik babası Metin Akpınar'ın fakirlik belgesinin iptalini istediğini sosyal medya hesabından paylaşarak tepki gösterdi. Nebioğlu, zenginliği doğayla iç içe olmayı, köy hayatını ve basit yaşamı tanımlarken, bazı insanların ise maddi varlıkları ve lüks yaşamı zenginlik olarak gördüğünü belirtti. Nebioğlu, son paylaşımında ise Akpınar ailesine zenginliğin ne olduğunu öğrenmeleri gerektiğini söyledi.
İbrahim Kutluay'ın avukatı, müvekkilinin kirada oturduğunu ve aktif bir mesleği olmadığını belirterek, Demet Şener'in ise oyunculuk ve modellik yaparak ekonomik olarak daha iyi durumda olduğunu söyledi. Demet Şener ise İbrahim Kutluay'ın açtığı dava hakkında ironik bir şekilde tepki göstererek, kendisine yardım defilesi düzenlemeyi düşündüğünü ifade etti.
Geçtiğimiz hafta sürpriz bir şekilde Survivor All Star'dan elenen ve sonrasında ortalıktan kaybolan Poyraz'dan video geldi. Günlerdir Dominik'te olan Poyraz, ''Spor ve rekabetin doğası budur, paketlemek de vardır o pakete girmek de, bu sefer de bu pakete giren ben oldum'' dedi.
Dünyaca ünlü BN Team Orkestrası, ünlü müzisyen Toygar Işıklı'nın Kara Sevda bestesini çaldı. Grubun performansı alkış toplarken Işıklı'dan da yorum gecikmedi.
Survivor 2024 All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Mavi takım, haftanın 3. dokunulmazlık oyununu kaybetti. Acun Ilıcalı ve Ogeday arasında yaşanan gerginlik ise dikkat çekti. Acun Ilıcalı, takımın motivasyon eksikliğini vurgulayarak, Ogeday'ın performansının düştüğünü söyledi. Ogeday ise düşüşlerin normal olduğunu belirtti. Mavi takımda yapılan oylamada en fazla oyu alan Yasin 3. eleme adayı oldu.
Survivor yarışmacısı Yiğit Poyraz, parkurlarda aldığı galibiyetler sonrası rakiplerine 'paket' diyerek göndermede bulundu. Ancak kaybettiği düello sonrası da aynı vurguyu yaparak, 'Bu sefer pakete giren ben oldum' dedi.
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