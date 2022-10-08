Murat Yıldırım Baba Oldu - Son Dakika
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Murat Yıldırım Baba Oldu

08.10.2022 14:22
Murat Yıldırım Baba Oldu

2016 yılında Faslı güzel Iman Elbani ile evlenen Murat Yıldırım, babalık sevinci yaşadı. Bebeğin ismi ne oldu? İşte Murat Yıldırım'ın ilk açıklaması...

Şu sıralar Teşkilat dizisinde rol alan oyuncu Murat Yıldırım, babalık sevinci yaşadı.

Murat Yıldırım <a class='keyword-sd' href='/baba/' title='Baba'>Baba</a> Oldu

"ÇOK DUA ETTİNİZ"

Iman Elbani ile kızlarına kavuşan Murat Yıldırım, "Hepinize çok teşekkür ederim… Çok uzun zamandır dua ettiniz, iyi dileklerde bulundunuz. Sonunda kızımız Miray dünyaya geldi… Çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

MURAT YILDIRIM KİMDİR?

13 Nisan 1979 Konya doğumlu olan Murat Yıldırım'ın anne ve babası Mardinlidir. Ailesi Kürt ve Arap kökenlidir. Yıldırım, Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünden sekizinci senesinde mezun oldu.

20 Haziran 2008'de Fırtına dizisinin setinde tanıştığı Burçin Terzioğlu ile evlendi. 30 Haziran 2014'te ise boşandılar. Londra'da tanıştığı Faslı oyuncu İman Elbani ile 13 Kasım 2016'da Adana'da aile arasında gerçekleşen sade bir törenle evlendi. Kız istemek için Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan'ı devreye sokmuştur. Cumhurbaşkanı da düğün hediyesi olarak bir Kuran göndermiştir.

Murat Yıldırım, 8 Ekim 2022'de babalık sevinci yaşamış ve kızı Miray'a kavuşmuştur.

MURAT YILDIRIM'IN EŞİ İMAN ELBANİ KİMDİR?

Faslı olan İman Elbani 1987 yılında doğdu. 2008 yılında Fas'ta güzellik yarışmasına katıldı ve yarışmada güzellik kraliçesi seçildi. Aynı yıl düzenlenen Miss Arab World yarışmasında da birinci oldu. Elbani, Londra'da eğitim aldı. Eğitimi boyuncu Mısır'da ve Fas'ta birçok dizi ve reklam projesinde yer aldı.

Murat Yıldırım ve İman Elbani çifti 2016'da evlendi. Çiftin, 8 Ekim 2022'de Miray adını verdikleri kızları dünyaya geldi.

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Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Murat Yıldırım Baba Oldu - Son Dakika

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