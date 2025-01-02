22 yaş fark tepki çekmişti... Bülent Şakrak eleştirileri tiye aldı - Son Dakika
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22 yaş fark tepki çekmişti... Bülent Şakrak eleştirileri tiye aldı

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Ceyda Düvenci ile 8 yıllık evliliğini geçtiğimiz yıl tek celsede sonlandıran Bülent Şakrak, kendisinden 22 yaş küçük meslektaşı Burcu Kirman ile yaşadığı aşkla tepki çekti. Şakrak, gelen eleştirileri tiye aldı.

02.01.2025 17:38  Güncelleme: 18:00
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Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci, 10 Temmuz 2023'te 8 yıl süren evliliklerini tek celsede noktaladı. Ünlü çiftin boşanması sevenlerini şaşırttı.

Şakrak'ın Maviye Sürgün dizisinde tanıştığı Esra Akpınar ile yeni bir aşka yelken açması, akıllara ihanet iddialarını getirdi. Dolu dizgin bir aşk yaşayan ünlü isimler geçtiğimiz yaz ayrıldı.

22 YAŞ FARK TEPKİ ÇEKTİ

Başarılı oyuncu, şimdi de kendisinden 22 yaş küçük meslektaşı Burcu Kirman'la aşk yaşamaya başladı. Ünlü oyuncu, sevgilisiyle bir karesini paylaşarak "2025'e biz girdik Allah artırsın, sofrayı kuran kaldırsın" yazdı.

22 yaş fark tepki çekmişti... Bülent Şakrak eleştirileri tiye aldı

Çiftin arasındaki yaş farkı, sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

İlişkisi hakkında yapılan olumsuz eleştirileri tiye alan Bülent Şakrak, "Gibi" dizisindeki skeci paylaştı ve sevgilisini etiketleyerek "İnsan bilir ne yaşadığını ya" notunu düştü.

Burcu Kirman da Şakrak'a "Ben de kendimi 25 sanıyorum" yanıtını verdi.

22 yaş fark tepki çekmişti... Bülent Şakrak eleştirileri tiye aldı

Paylaşılan sahnede Yılmaz, İlkkan'a "Sen 28 yaşında değil misin, biz seni 28 biliyoruz" diye sorunca İlkkan "Ben de kendimi 28 yaşında sanıyordum" diyor. Yılmaz "39 yaşında mısın sen? Hiç mi anlamadın, insan bilir ne yaşadığını?" diye karşılık veriyor.

22 yaş fark tepki çekmişti... Bülent Şakrak eleştirileri tiye aldı
22 yaş fark tepki çekmişti... Bülent Şakrak eleştirileri tiye aldı
22 yaş fark tepki çekmişti... Bülent Şakrak eleştirileri tiye aldı

Ceyda Düvenci, Bülent Şakrak, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 22 yaş fark tepki çekmişti... Bülent Şakrak eleştirileri tiye aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Deniz Memis:
    bunlara gidenlere sormak lazım genç yaşında bu nedir diye 30 3 Yanıtla
  • Gamak gs:
    para icin o tip cekilmez 28 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    Normaldir Çünkü Arada Aşk Var 8 21 Yanıtla
  • Kemsl:
    kaşar parayı sever 25 2 Yanıtla
  • Taner Ozkaya:
    para sen nelere kadirsin 12 0 Yanıtla
  • Kazım Özkan:
    armudun iyisini ayılar yermiş ???? 5 0 Yanıtla
  • Kuzeyden Düşen Çığ:
    para adama dil belletir 5 0 Yanıtla
  • Pinokyo Net:
    yarın para bitti aşk bitti diye açıklama yapar 3 0 Yanıtla
  • Ferhat KAYA:
    bize ne kime ne alan satan memnun 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

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