Demet Özdemir-Oğuzhan Koç çiftinin birbirlerine hitap şekli sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika
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Demet Özdemir-Oğuzhan Koç çiftinin birbirlerine hitap şekli sosyal medyada gündem oldu

05.09.2022 11:59

28 Ağustos'ta evlenen Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir çifti, sosyal medya hesaplarından birbirlerinin paylaşımlarına yorum yapmayı ihmal etmiyor. Özdemir'in eşinin paylaşımının altına "Kocam Bey" yazmasının ardından Oğuzhan Koç'un "Eşim Hanım" yorumuyla karşılık vermesi takipçilerinin beğenisini topladı.

Düğünden günler sonra Oğuzhan Koç'tan yeni paylaşım geldi. Damatlığıyla çekilen pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan ünlü şarkıcıya binlerce beğeni ve yorum geldi. Çiçeği burnunda gelin Demet Özdemir de eşinin fotoğraflarına kayıtsız kalmadı.

KARŞILIKLI YORUMLARI OLAY OLDU

İlk olarak kalp emojisiyle yorum yapan oyuncu, sonrasında "Kocam bey" ifadeleriyle bir yorum daha yaptı. Koç da Özdemir'e; "Eşim hanım" diye karşılık verdi.

Demet Özdemir'den eşi Oğuzhan Koç'a olay yorum!
Demet Özdemir'den eşi Oğuzhan Koç'a olay yorum!

861 BİN TL'LİK DÜĞÜN HEDİYESİ

Öte yandan Oğuzhan Koç, eşine Türkiye'de tek olan Bvlgari serpenti gerdanlık hediye etmişti. Koç'un düğün hediyesinin detayları da çok geçmeden belli olmuştu. Ünlü şarkıcının eşine düğün hediyesi olarak aldığı gerdanlığın 47 bin 500 euro (yaklaşık 861 bin TL) değerinde olduğu ortaya çıkmıştı.

Demet Özdemir'den eşi Oğuzhan Koç'a olay yorum!
Demet Özdemir'den eşi Oğuzhan Koç'a olay yorum!
Demet Özdemir'den eşi Oğuzhan Koç'a olay yorum!
Demet Özdemir'den eşi Oğuzhan Koç'a olay yorum!
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Kaynak: Snob Magazin

Demet Özdemir, Oğuzhan Koç, Türkiye, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Demet Özdemir-Oğuzhan Koç çiftinin birbirlerine hitap şekli sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Demet Özdemir-Oğuzhan Koç çiftinin birbirlerine hitap şekli sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika
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