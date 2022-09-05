Demet Özdemir-Oğuzhan Koç çiftinin birbirlerine hitap şekli sosyal medyada gündem oldu

Düğünden günler sonra Oğuzhan Koç'tan yeni paylaşım geldi. Damatlığıyla çekilen pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan ünlü şarkıcıya binlerce beğeni ve yorum geldi. Çiçeği burnunda gelin Demet Özdemir de eşinin fotoğraflarına kayıtsız kalmadı.

KARŞILIKLI YORUMLARI OLAY OLDU

İlk olarak kalp emojisiyle yorum yapan oyuncu, sonrasında "Kocam bey" ifadeleriyle bir yorum daha yaptı. Koç da Özdemir'e; "Eşim hanım" diye karşılık verdi.

861 BİN TL'LİK DÜĞÜN HEDİYESİ

Öte yandan Oğuzhan Koç, eşine Türkiye'de tek olan Bvlgari serpenti gerdanlık hediye etmişti. Koç'un düğün hediyesinin detayları da çok geçmeden belli olmuştu. Ünlü şarkıcının eşine düğün hediyesi olarak aldığı gerdanlığın 47 bin 500 euro (yaklaşık 861 bin TL) değerinde olduğu ortaya çıkmıştı.