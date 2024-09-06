43 yaşındaki model Paris Hilton, dünyaca ünlü bir dergi için cesur pozlar verdi - Son Dakika
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43 yaşındaki model Paris Hilton, dünyaca ünlü bir dergi için cesur pozlar verdi

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Paris Hilton, NYLON dergisi için cesur bir çekimde üstsüz poz verdi. Bebe Rexha ile röportajında kariyeri, yeni albümü ve DEHB ile mücadelesini anlattı. 'Aptal sarışın' imajından kurtulmaya çalıştığını belirten Hilton, DEHB'yi 'süper güç' olarak gördüğünü ve yeni albümünde bu konuyu işlediğini söyledi. Ayrıca Megan Thee Stallion ile işbirliği yapacağını ve Sia'nın kendisine 60 şarkı gönderdiğini açıkladı.

06.09.2024 17:03  Güncelleme: 19:58
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Paris Hilton, NYLON dergisi için cesur bir fotoğraf çekimine imza attı. 43 yaşındaki ünlü, derginin Eylül sayısı kapağında üstsüz ve sadece kot pantolon giyerek poz verdi. Çıplaklığını iki dondurma külahıyla örttü.

Hilton, arkadaşı Bebe Rexha ile samimi bir röportaj gerçekleştirdi. Kariyeri, yeni albümü ve DEHB (Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu) ile mücadelesi hakkında konuştu. "İnsanlar artık beni 'aptal sarışın' olarak görmüyor. Beni gerçek ve duyguları olan biri olarak görüyorlar," dedi.

Yıllar içinde Hilton, ergenlik döneminde yaşadığı travmalarla baş etmek için yarattığı "aptal sarışın" imajından kurtulmak için çabaladı. Ünlü yıldız, Sia ile yaptığı müzik çalışmasından bahsederken, "Sia'nın bana inanması, kendime olan inancımı artırdı," diye konuştu.

Hilton, DEHB'yi bir "süper güç" olarak gördüğünü açıkladı. Yeni albümünde bu konuyu işleyen bir şarkısı olduğunu ve insanlara ilham vermek istediğini belirtti.

Aile kurduktan sonra şöhrete bakışının değiştiğini söyleyen Hilton, "Artık hayatta neyin önemli olduğunu daha iyi anlıyorum," dedi.

Yaklaşan albümünde Megan Thee Stallion ile işbirliği yapacağını ve Sia'nın kendisine 60 farklı şarkı gönderdiğini anlattı.

Son olarak, ünlü olmanın zorluklarından bahseden Hilton, bazen ailesiyle normal vakit geçirebilmek için kılık değiştirdiğini söyledi. "Siyah peruk, büyük güneş gözlükleri ve kapüşonlu sweatshirt giyiyorum," diye ekledi.

43 yaşındaki model Paris Hilton, dünyaca ünlü bir dergi için cesur pozlar verdi
43 yaşındaki model Paris Hilton, dünyaca ünlü bir dergi için cesur pozlar verdi
43 yaşındaki model Paris Hilton, dünyaca ünlü bir dergi için cesur pozlar verdi
43 yaşındaki model Paris Hilton, dünyaca ünlü bir dergi için cesur pozlar verdi
43 yaşındaki model Paris Hilton, dünyaca ünlü bir dergi için cesur pozlar verdi
43 yaşındaki model Paris Hilton, dünyaca ünlü bir dergi için cesur pozlar verdi

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Son Dakika Magazin 43 yaşındaki model Paris Hilton, dünyaca ünlü bir dergi için cesur pozlar verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Kayra Can: Soyunmak cesaret değil edepsizliktir. 150 10 Yanıtla
    Ismail Ararat: Edepsizligide takip ediyorsun. Bakma o zaman 0 0
  • Yasar Gorek: malesef medya soyunmayı cesurluk olarak tanımlıyor ve bunu insanların zihinleri ne yerleştiriyor 84 4 Yanıtla
  • Turgay Demirkol: bize ne,, 49 4 Yanıtla
    Ayhan murat Acet: Hiç bize ne deme. Merak edip haberin içine girmişsin ve yorum yapmamışsın 0 0
  • Enver Atabey: paralar suyunu çekti herhalde 33 3 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: 20 yıl önce internete düşen, cep telefonlarında dolaşan videoları çok iyiydi. 21 4 Yanıtla
  • Çelikk: Baby Lolita 6 8 Yanıtla
  • Ayhan Can: patlat beni. )))))) gülmekten heee ??? 4 3 Yanıtla
  • Talat Yelbuz: Neden bakıyorsun kayra 4 3 Yanıtla
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