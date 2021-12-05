47. Altın Kelebek Ödülleri'nde ünlülerin kıyafetleri nefes kesti!

AK Partili üst düzey isimden CHP'nin mitingine farklı yorum! Partisine bir de uyarı yaptı

Bu yıl 47.'si düzenlenen Altın Kelebek Ödülleri Zorlu PSM'de düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buluyor. Zorlu PSM'de düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buluyor. Demet Özdemir'in açılışını yaptığı gecede ünlülerin şıklık yarışı dikkat çekti.

Sadakatsiz dizisinin yıldızı Melis Sezen'in dekolteli kıyafetiyle damga vurduğu gecede, Cemre Baysel ve Ahsen Eroğlu da siyah kıyafetleriyle dikkat çekti.

İşte törenden öne çıkan kareler...

Ezgi Mola

Melis Sezen

Ahsen Eroğlu

Cemre Baysel

Demet Akbağ

Rachel Araz