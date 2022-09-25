Rassan Khoshnaw'dan Ebru Gündeş'e 2 Milyon Dolarlık Evlenme Teklifi! - Son Dakika
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Rassan Khoshnaw'dan Ebru Gündeş'e 2 Milyon Dolarlık Evlenme Teklifi!

25.09.2022 13:32
Rassan Khoshnaw'dan Ebru Gündeş'e 2 Milyon Dolarlık Evlenme Teklifi!

47 yaşındaki Ebru Gündeş, 28 yaşındaki sevgilisi Kuzey Iraklı Rassan Khoshnaw'dan evlenme teklifi aldı. Dubai'deki meşhur 'Burj El Arab Oteli'nin en üst 3 katındaki kral dairesinin terasındaki teklif için Khosnaw 1.8 milyon dolarlık tektaş yüzük dahil 2 milyon dolar harcadı. Teklife Ebru Gündeş "Evet" dedi.

İnşaat, mobilya ve pazarlama şirketleri olan Kuzey Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw (28) şubat ayında Ebru Gündeş'i (48) yakın markaja almıştı. Aralarındaki 20 yaşa rağmen Khoshnaw'ın şarkıcıya abayı fena yaktığı söyleniyordu.

AŞK MAYISTA BAŞLADI

Gündeş'in hiçbir sahnesini kaçırmıyor, hep en ön sıradan izliyordu. Çabaları mayısta sonuç vermiş, ikili yeni bir aşka yelken açmıştı. Khoshnaw geçtiğimiz günlerde Ebru Gündeş'e öyle havalı bir evlenme teklifinde bulundu ki şarkıcı, hayır diyemedi.

Büyük bir servetin sahibi olduğu bilinen Rassan Khoshnaw, Dubai'nin ünlü Burj El Arab binasındaki otelin son üç katında bulunan, geceliği 25 bin dolar olan kral dairesini kiraladı.

MUTLULUK GÖZYAŞLARI İÇİNDE TEKLİFİ KABUL ETTİ

İtalya'dan davet ettiği dünyaca ünlü kadın piyanisti helikopterle yemek yiyecekleri terasa getirtti. ve 1.8 milyon dolarlık tektaşı çıkararak "Benimle evlenir misin?" dedi. Ebru Gündeş de mutluluk gözyaşları içinde bu teklifi kabul etti.

Bir süredir sık sık Dubai'ye gidip gelen Ebru Gündeş evlenince tamamen buraya yerleşecek. Sadece konserler için Türkiye'ye gelecek. Müstakbel eşi Gündeş'in sadece Cahide'de sahneye çıkmasına sıcak baktığı için artık ekstra işlere gitmeyecek. Bu arada Rassan Khoshnaw, Ebru Gündeş için birlikte yaşayacakları ve 15 milyon dolara mal olacak saray yavrusu bir ev yaptırıyor. Ayrıca eşine tahsis edilmek üzere 19 milyon dolara bir özel uçak almaya hazırlanıyor.

Müstakbel eşi Gündeş'in sadece Cahide'de sahneye çıkmasına sıcak baktığı için artık ekstra işlere gitmeyecek.

EV YAPTIRIYOR, UÇAK ALIYOR

Bu arada Rassan Khoshnaw, Ebru Gündeş için birlikte yaşayacakları ve 15 milyon dolara mal olacak saray yavrusu bir ev yaptırıyor. Ayrıca eşine tahsis edilmek üzere 19 milyon dolara bir özel uçak almaya hazırlanıyor.

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Kaynak: Snob Magazin

Rassan Khoshnaw, Ebru Gündeş, Dubai, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Rassan Khoshnaw'dan Ebru Gündeş'e 2 Milyon Dolarlık Evlenme Teklifi! - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rassan Khoshnaw'dan Ebru Gündeş'e 2 Milyon Dolarlık Evlenme Teklifi! - Son Dakika
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