58 yaşında ama gören 30 zannediyor! Salma Hayek\'ten bikinili dans performansı

Hollywood'un sevilen oyuncularından Salma Hayek, 58 yaşında olmasına rağmen güzelliği ve fiziğiyle adeta yıllara meydan okumaya devam ediyor. Ünlü oyuncu, Sports Illustrated Swimsuit dergisinin Meksika yayını için gerçekleştirdiği cesur fotoğraf çekimiyle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Hayek, çiçek desenli makrome bir bikiniyle okyanus kenarında verdiği pozlarla dikkat çekerken, altın vücut zinciri ve kalın bilekliğiyle de tarzını konuşturdu. Dalgalı saçları ve doğal görünümüyle beğeni toplayan yıldız isim, kısa sürede 890 binden fazla beğeni aldı.

Çekim sonrası sosyal medya hesabından kamera arkası görüntüler de paylaşan Hayek, krem tonlarında bir bikini giyerek havuz kenarında dans ettiği anları takipçileriyle paylaştı. Paylaşımına "Kapak çekimim artık Meksika'da çıktı" notunu düştü.

Paylaşımın ardından Salma Hayek'e hem hayranlarından hem de ünlü isimlerden yorum yağdı. The Real Housewives of Beverly Hills programıyla tanınan Lisa Rinna, kalp ve salsa dansı emojileriyle destek verirken, Elon Musk'ın annesi Maye Musk da kalp emojileriyle beğenisini gösterdi.