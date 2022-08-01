Banu Alkan, sosyal medya hesabını 20 yaş küçük genç sevgilisinin fotoğraflarıyla donattı - Son Dakika
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Banu Alkan, sosyal medya hesabını 20 yaş küçük genç sevgilisinin fotoğraflarıyla donattı

01.08.2022 09:12

"Afrodit" lakaplı Yeşilçam yıldızı Banu Alkan, Kemal Yıldız ile aşk yaşadığını açıkladı. 64 yaşındaki Alkan, Instagram hesabını kendisinden 20 yaş küçük Yıldız'ın fotoğraflarıyla doldurdu.

Türk sinemasının başarılı isimlerinden Banu Alkan, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yeni ilişkisini duyurdu. Kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturan Alkan'ın 3 aydır 44 yaşındaki Kemal Yıldız isimli iş insanıyla birlikte olduğu öğrenildi.

PROFİLİNİ SEVGİLİSİNİN FOTOĞRAFIYLA DOLDURDU

İlişkisini bir süre gözlerde uzak yaşadıktan sonra ilan eden Alkan, alyansını paylaşarak nişanlandığının müjdesini verdi. Uzun süredir devam eden aşk orucunu bozan Alkan, sevgisini göstermek için için ilginç bir yola başvurdu. Afrodit, 138 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabını genç sevgilisini fotoğraflarıyla doldurdu.

Banu Alkan, sosyal medya profilini 20 yaş küçük sevgilisinin fotoğrafıyla doldurdu

TWITTER'I SALLADI

Alkan'ın profili ise sosyal medyada kısa sürede gündem olurken yorumlar da beraberinde geldi. Birçok sosyal medya kullanıcısı usta oyuncunun profilini paylaşarak "Sevince ben de böyle oluyorum" yorumunu yaptı.

İşte Banu Alkan için yapılan bazı yorumlar...

Banu Alkan, sosyal medya profilini 20 yaş küçük sevgilisinin fotoğrafıyla doldurdu
Banu Alkan, sosyal medya profilini 20 yaş küçük sevgilisinin fotoğrafıyla doldurdu
Banu Alkan, sosyal medya profilini 20 yaş küçük sevgilisinin fotoğrafıyla doldurdu
Banu Alkan, sosyal medya profilini 20 yaş küçük sevgilisinin fotoğrafıyla doldurdu
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Banu Alkan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Banu Alkan, sosyal medya hesabını 20 yaş küçük genç sevgilisinin fotoğraflarıyla donattı - Son Dakika


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