64 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu, Paris\'te kendisinden 34 yaş küçük sevgilisi ile görüntülendi

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64 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu Sean Penn, 30 yaşındaki yeni sevgilisi Valeria Nicov ile Paris sokaklarında romantik bir yürüyüş yaparken objektiflere yakalandı.

1981 yılında "Taps" filmiyle oyunculuk kariyerine başlayan Penn, bugüne kadar 50'den fazla filmde rol aldı. Başarılı kariyeri boyunca "Mystic River" (2003) ve "Milk" (2008) filmleriyle iki kez En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını kazandı.

Penn, Fransız başkentinde sade bir görünüm tercih etti. Üzerinde siyah ceket, mavi gömlek ve kot pantolon vardı. Moldovalı oyuncu sevgilisi Valeria ise siyah, bol kesimli çizgili bir ceket tercih etmişti. Çift rahat spor ayakkabılarıyla Paris sokaklarında kol kola yürüdü.

İkili ilk kez geçen ay İspanya'da öpüşürken görüntülenmişti. Valeria, çeşitli bağımsız filmlerde rol almanın yanı sıra, popüler Netflix dizisi "Emily in Paris"te küçük bir rolle karşımıza çıkmıştı.

Sean Penn'in evlilikleri oldukça dikkat çekici. 2020-2021 yılları arasında Avustralyalı aktris Leila George ile kısa bir evlilik yaptı. 1996-2010 yılları arasında aktris Robin Wright ile evli kaldı ve bu evlilikten Dylan Frances ve Hopper Jack adında iki çocuğu oldu. İlk evliliğini ise 1985-1989 yılları arasında pop müziğin kraliçesi Madonna ile yapmıştı. Bunların dışında Demi Moore, Susan Sarandon ve Charlize Theron gibi ünlü yıldızlarla da ilişkileri oldu.

Penn'in kariyerinde ilginç bir ayrıntı da 2001 yılında popüler dizi Friends'te konuk oyuncu olarak yer almasıydı. İki bölümde Phoebe'nin ikiz kız kardeşi Ursula'nın sevgilisi Eric karakterini canlandırdı. O dönem eşi Robin Wright ve çocuklarıyla birlikte dizinin büyük hayranıydılar ve seti sık sık ziyaret ederlerdi.

Dizinin yaratıcısı David Crane'in belirttiğine göre, Penn'in komedi yeteneğine her zaman hayrandı ve ona özel olarak yazılan Eric karakteri için Penn'den başka kimseyi düşünmemişti.