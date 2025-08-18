7\'inci Tavas Zeybek Kültür ve Sanat Festivali Coşkuyla Gerçekleşti

Tavas Belediyesi tarafından yöre kültürünün gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla düzenlenen 7'inci Tavas Zeybek Kültür ve Sanat Festivali Tavaslı vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı.

Festivalin üçüncü gününde Tavas'ın Kültür ve Tarihçesi konulu panelde zeybek kültürü, Tavas'ın tarihi ve gastronomisi hakkında bilgi alan vatandaşlar akşam Reynmen konseriyle eğlence dolu zaman geçirdi.

Tavas Belediyesi tarafından Tavas Zeybeği, Tavas'ın kültürü ve gastronomisini Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmak amacıyla düzenlenen Tavas Zeybek Kültür ve Sanat Festivali bilgi ve eğlence dolu etkinliklere ev sahipliği yaptı. Saat 17.00 da düzenlen panelde Profesör Doktor Turgut Tok tarafından Tavas Yöresinin Türk Kültür Tarihinde Yeri, Profesör Doktor Nurten Çekal tarafından Tavas Yemek Kültürü ve Öğretim Görevlisi Ramazan Teğiz tarafından Tavas ve Yöresi Zeybek Kültürü konuları hakkında konuşmalar yapıldı.

Zeybek ve Tavas Kültürünü dünyaya duyurmak istediklerini ifade eden Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, "Değerli hocalarımızdan Tavas Tarihi hakkında ilk defa duyduğumuz birçok bilgi edindik. Tavas'ımızın ne kadar değerli olduğunu görmüş olduk. Bizim festivali düzenleme sebebiz aslında Tavas'ın tarihini ve kültürünü vatandaşlarımıza anlatmak bilgilendirmek ve kültürümüzü gelecek kuşaklara aktarmak. Tavas'ın tanıtımını yapıp bir dünya markası yapacağız" ifadelerini kullandı.

Festival kapsamında düzenlenen Reynmen konseri Tavas'ın çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşların da katılımıyla yoğun ilgi gördü. Reynmen'in seslendirdiği şarkıları dans ederek eşlik eden vatandaşlar eğlence dolu zaman geçirdi. - DENİZLİ