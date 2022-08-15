Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu, İtalya'da düğün yaptı! Çifti aşk dolu pozları beğeni topladı - Son Dakika
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Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu, İtalya'da düğün yaptı! Çifti aşk dolu pozları beğeni topladı

15.08.2022 09:50

Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu çifti 7 yıllık birlikteliklerini geçtiğimiz ay nikah masasına taşımıştı. İtalya'daki bir kalede düğün yapan çiftin romantik pozlarına çok sayıda beğeni geldi.

Kiraz Mevsimi dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu çifti, 7 yıllık birlikteliklerini nikah masasına taşıdı. Geçtiğimiz ay Almanya'nın Karlsruhe kentinde nikah masasına oturan çift, İtalya'da düğün yaptı.

İKİ GELİNLİK GİYDİ

İtalya'nın Verona şehrindeki tarihi bir kalede de aile fertleri ve yakın arkadaşlarının katılımıyla masalsı bir düğünle kutlama yapan çiftin fotoğrafları da sosyal medyada hızla yayıldı. Gürel ve Çayoğlu'nu bu özel günlerinde meslektaşları Pelin Karahan ve Aybüke Pusat da yalnız bırakmadı. Gürel düğünde bir göğüs detaylı bir de tül detaylı iki gelinlik gelinlik tercih ederken Çayoğlu da beyaz smokin giydi. Yakın arkadaşlarıyla doyasıya eğlenen çift, bol bol fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

İşte çiftin düğününden kareler...

İtalya'da düğün yapan Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu'nun çiftinden romantik pozlar geldi
İtalya'da düğün yapan Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu'nun çiftinden romantik pozlar geldi
İtalya'da düğün yapan Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu'nun çiftinden romantik pozlar geldi
İtalya'da düğün yapan Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu'nun çiftinden romantik pozlar geldi
İtalya'da düğün yapan Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu'nun çiftinden romantik pozlar geldi
İtalya'da düğün yapan Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu'nun çiftinden romantik pozlar geldi
İtalya'da düğün yapan Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu çiftinden romantik pozlar geldi
İtalya'da düğün yapan Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu çiftinden romantik pozlar geldi
Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu, düğününü kalede yaptı
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Avrupa'da Kuraklık Krizi Avrupa'da Kuraklık Krizi Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu, düğününü kalede yaptı Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu, düğününü kalede yaptı

Serkan Çayoğlu, Özge Gürel, İtalya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu, İtalya'da düğün yaptı! Çifti aşk dolu pozları beğeni topladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu, İtalya'da düğün yaptı! Çifti aşk dolu pozları beğeni topladı - Son Dakika
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