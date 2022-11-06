"Bu ülkeye fazlaydım" diyen Hilal Cebeci, şeffaf bluzla verdiği pozunu paylaştı - Son Dakika
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"Bu ülkeye fazlaydım" diyen Hilal Cebeci, şeffaf bluzla verdiği pozunu paylaştı

06.11.2022 12:20
"Bu ülkeye fazlaydım" diyen Hilal Cebeci, şeffaf bluzla verdiği pozunu paylaştı

90'lı ve 2000'li yıllarının unutulmaz isimlerinin başında gelen Hilal Cebeci, sosyal medya hesabından şeffaf bluz ve iç çamaşırı ile verdiği eski bir pozunu "Ben bu ülkeye hep fazlaydım" başlığıyla paylaştı.

Bir dönemin en gözde isimlerinden olan Hilal Cebeci, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından meme kanseri teşhisi konulduğunu duyurmuştu. Evlendikten sonra İngiltere'ye yerleşen Cebeci şimdilerde Türkiye'de.

"BU ÜLKEYE HEP FAZLAYDIM"

Instagram hesabını aktif kullanan ünlü şarkıcı son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Popüler olduğu yıllarda iddialı tarzıyla adınsa söz ettiren Cebeci, şeffaf bluzla ve iç çamaşırıyla verdiği eski pozunu yayınladı. Cebeci'nin pozuna düştüğü "Bu ülkeye hep fazlaydım. Coğrafya kaderdir" tartışma yarattı.

'Bu ülkeye fazlaydım' diyen Hilal Cebeci, şeffaf bluzla verdiği pozunu paylaştı
'Bu ülkeye fazlaydım' diyen Hilal Cebeci, şeffaf bluzla verdiği pozunu paylaştı
'Bu ülkeye fazlaydım' diyen Hilal Cebeci, şeffaf bluzla verdiği pozunu paylaştı
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Hilal Cebeci, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 'Bu ülkeye fazlaydım' diyen Hilal Cebeci, şeffaf bluzla verdiği pozunu paylaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Bu ülkeye fazlaydım" diyen Hilal Cebeci, şeffaf bluzla verdiği pozunu paylaştı - Son Dakika
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