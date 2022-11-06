'Bu ülkeye fazlaydım' diyen Hilal Cebeci, şeffaf bluzla verdiği pozunu paylaştı

Bir dönemin en gözde isimlerinden olan Hilal Cebeci, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından meme kanseri teşhisi konulduğunu duyurmuştu. Evlendikten sonra İngiltere'ye yerleşen Cebeci şimdilerde Türkiye'de.

"BU ÜLKEYE HEP FAZLAYDIM"

Instagram hesabını aktif kullanan ünlü şarkıcı son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Popüler olduğu yıllarda iddialı tarzıyla adınsa söz ettiren Cebeci, şeffaf bluzla ve iç çamaşırıyla verdiği eski pozunu yayınladı. Cebeci'nin pozuna düştüğü "Bu ülkeye hep fazlaydım. Coğrafya kaderdir" tartışma yarattı.