Gülşen'in Yerine Sahneye Çıktılar

Gülşen şarkılarının seslendirildiği, kliplerinin gösterildiği konsere, fuar ziyaretçileri büyük ilgi gösterdi. Alanda toplanan binlerce kişi hep bir ağızdan şarkılara eşlik etti.

İmam hatiplilere hakaret ettiği için ev hapsine çarptırılmıştı! Gülşen'in konserine orkestrası ve vokal grubu çıktı

Kaynak: Snob Magazin

Çocuk İzleme Merkezi, Gülşen, Eylül, İzmir, Magazin, Son Dakika

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