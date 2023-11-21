Dilan Polat'la aynı masada oturmuştu! ABD'de 11 ev aldığı konuşulan Eylül Öztürk sessizliğini bozdu

Bir süre önce Amerika'ya taşınan ve hakkında "5 milyon dolar ve ABD'de 11 ev" iddiaları ortaya atılan Eylül Öztürk sessizliğini bozdu. Öztürk yaptığı açıklamada "Bana inanacak mısınız?" dedi.

GÖZLER ÖZTÜRK ÇİFTİNDE

Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin kara para aklama suçlamasıyla tutuklanmasının ardından diğer fenomenler de mercek altına alınmıştı. Bu isimlerden biri de çift Eylül Öztürk ve eşi Barış Kenan Özkan.

MİLYON DOLARLA ABD'YE GİTTİLER İDDİASI

Güzellik merkezleri ve kozmetik markası sahibi olan fenomen çiftin milyon dolarlar ile ABD'ye gittikleri ve peşin parayla çok sayıda ev aldıkları öne sürüldü.

"BANA İNANACAK MISINIZ?"

Mallarına el konulacak korkusu ile mallarını kaçırdıkları söylenen fenomen Eylül Öztürk Özkan, hakkında çıkan iddialara sosyal medya hesabından "Benden gündemle ilgili açıklama yapmamı bekliyorsunuz arkadaşlar ama ne açıklama yapayım yani benim yaptığım açıklamanın herhangi bir hükmü olacak mı, insanlar 'yok o öyle değil, böyle' desem inanacaklar mı? İnanmayacaklar. Benimle ilgili şüphe duyan bir takipçim varsa ben desem ki " Ya o öyle değil' desem inanacak mısınız? Şimdi bütün bu sürece bakın kimlerle ilgili neler söylendi, neler yapıldı. Herkes çıktı açıklama yaptı, inandılar mı? İnanmadılar. 5 evle başladık, bir 24 ev oldu, sonra 11'e düştü." dedi.

"ZAMAN HER ŞEYİ GÖSTERİR"

Hakkında çıkan iddiaları kesin bir dille yalanlamayan Eylül Öztürk "Yani bilmiyorum ki ne demem lazım, ne bekliyorsunuz benden. Bekleyelim zaman zaten her şeyi gösterir her şeyi." ifadelerini kullandı. Fenomenin açıklaması birçok kişiye inandırıcı gelmedi.

DİLAN POLAT'LA AYNI MASAYA OTURMUŞTU

Öte yandan Eylül Öztürk ve Kenan Özkan çiftinin fotoğraftaki herkesin bir anda zengin olduğu Dilan Polat'ın çok konuşulan masaya oturması da dikkatlerden kaçmadı.