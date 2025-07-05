ABD'de sosyal medya fenomeni cinayetten tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Magazin

ABD'de sosyal medya fenomeni cinayetten tutuklandı

ABD\'de sosyal medya fenomeni cinayetten tutuklandı
05.07.2025 16:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'de bir TikTok fenomeni, sözlü tartışma sonrası eski deniz piyadesi Anthony Sanders'ı, nişanlısı ve 10 aylık oğlunun gözleri önünde vurarak öldürdü. Olaydan sonra sosyal medyada cinayetle ilgili paylaşım yapan zanlı Justin Guzman büyük tepki topladı. Olayın ardından gözaltına alınan Guzman tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ABD'nin Texas eyaletinde yaşanan olayda, sosyal medyada TikTok videolarıyla tanınan 22 yaşındaki Justin Guzman, 30 yaşındaki eski deniz piyadesi Anthony Sanders'ı, nişanlısı ve 10 aylık bebeğinin gözleri önünde vurarak öldürmekle suçlanıyor. Olay sonrası zanlının cinayetle ilgili bir haber yayını eşliğinde dans ettiği TikTok videosu tepkilere neden oldu.

ASANSÖRDE BAŞLAYAN TARTIŞMA ÖLÜMLE BİTTİ

Olay 3 Haziran'da Houston kentindeki Galleria Alışveriş Merkezi'nin otoparkında yaşandı. İddialara göre, Sanders'ın nişanlısı asansördeyken TikTok fenomeni Guzman ve arkadaşı Marko Cinan tarafından sözlü tacize uğradı. Bunun üzerine Sanders, alışveriş merkezinin otoparkında ikiliyle yüzleşti. Ancak tartışma büyüyünce ailesiyle birlikte aracıyla uzaklaşmak isteyen Sanders, Guzman tarafından aracıyla önü kesilerek durduruldu.

Arabadan inip ne olduğunu anlamaya çalışan Sanders, Guzman tarafından tam 10 el ateş edilerek vuruldu. O sırada nişanlısı ve 10 aylık bebeği araçta bekliyordu. Kurbanın annesi Royal Sanders, "Oğlum arabadan inmeseydi kurşunların hedefi bebek olacaktı" diyerek yaşadıkları dehşeti anlattı.

ABD'de sosyal medya fenomeni cinayetten tutuklandı

OLAYDAN SONRA VİDEO PAYLAŞTI

Kurbanın anne ve babası da eski asker. Aile, mahkemeye sundukları deliller arasında Guzman'ın olaya dair yayın yapan bir televizyon haberine TikTok'ta dans ederek tepki verdiği videoyu da gösterdi. Baba Frank Sanders, "Bu tamamen nedensiz bir cinayet. Oğlum için adalet istiyoruz" dedi.

"KENDİNİ SAVUNDU" DEDİ AMA TUTUKLANDI

Olaydan hemen sonra Guzman, Cinan ve bir kişi daha gözaltına alındı, fakat kısa sürede serbest bırakıldılar. Ancak tepkilerin ardından Marko Cinan 25 Haziran'da teslim oldu, Guzman ise bu hafta Houston Emniyeti'ne giderek teslim oldu. Guzman'ın avukatları, müvekkillerinin kendini savunduğunu öne sürerek, Sanders'ın tartışma sırasında bıçak taşıdığını iddia etti.

SOSYAL MEDYADA İNFİAL

Cinayetin ardından TikTok'ta yapılan paylaşım, "şöhret uğruna vicdansızlık" yorumlarına neden olurken, olay sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Amerikan kamuoyunda ise "fenomen olmak için yapılanlar nerede durmalı?" tartışmaları yeniden gündeme geldi.

Son Dakika

Son Dakika Magazin ABD'de sosyal medya fenomeni cinayetten tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Önce eskort, sonra avukat oldular 11 milyonluk vurgun Önce eskort, sonra avukat oldular! 11 milyonluk vurgun
Düşen uçakta hayatını kaybeden pilot son yolculuğuna uğurlandı, oğlu fenalaştı Düşen uçakta hayatını kaybeden pilot son yolculuğuna uğurlandı, oğlu fenalaştı
Persepolis’e İsmail Kartal’dan sonra bir Türk teknik adam daha Persepolis'e İsmail Kartal'dan sonra bir Türk teknik adam daha
Manavgat Belediyesi’ne operasyonun detayları Baklava kutusunda 110 bin euro rüşvet Manavgat Belediyesi'ne operasyonun detayları! Baklava kutusunda 110 bin euro rüşvet
3-5 beğeni uğruna yaptıkları rezillik büyük tepki çekti: Utanın biraz 3-5 beğeni uğruna yaptıkları rezillik büyük tepki çekti: Utanın biraz!
Maltepe’de yıkım sırasında 11 katlı bina çöktü Maltepe'de yıkım sırasında 11 katlı bina çöktü
İzmir’deki ’yolsuzluk’ operasyonunda 60 kişi tutuklandı Aralarında Tunç Soyer de var İzmir'deki 'yolsuzluk' operasyonunda 60 kişi tutuklandı! Aralarında Tunç Soyer de var
Ödemiş’teki orman yangını 40 haneli mahalleyi ’’hayalet köy’’e dönüştürdü Ödemiş'teki orman yangını 40 haneli mahalleyi ''hayalet köy''e dönüştürdü
Serdar Dursun Türkiye’ye dönüyor Serdar Dursun Türkiye'ye dönüyor
Beşiktaş’ta ayrılık resmen açıklandı Beşiktaş'ta ayrılık resmen açıklandı
Elon Musk’tan Trump’ı kızdıracak hamle Parti kurmayı önerdi Elon Musk'tan Trump'ı kızdıracak hamle! Parti kurmayı önerdi

16:19
Gözaltı kararı verilen Muhittin Böcek’in oğlunun nerede olduğu belli oldu
Gözaltı kararı verilen Muhittin Böcek'in oğlunun nerede olduğu belli oldu
14:23
İstanbul’da korkutan deprem
İstanbul'da korkutan deprem
13:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP’den pis kokular geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'den pis kokular geliyor
12:32
Gözaltına alınan 3 belediye başkanı ne ile suçlanıyor İşte operasyonun ayrıntıları
Gözaltına alınan 3 belediye başkanı ne ile suçlanıyor? İşte operasyonun ayrıntıları
19:30
Ali Koç’tan Jhon Duran sonrası bir bomba daha
Ali Koç'tan Jhon Duran sonrası bir bomba daha
19:14
Hastanede rüşvet skandalı Bıçak parası soygununa operasyon düzenlendi
Hastanede rüşvet skandalı! Bıçak parası soygununa operasyon düzenlendi
19:08
Buca’daki orman yangınının çıkış anı görüntüsü ortaya çıktı
Buca'daki orman yangınının çıkış anı görüntüsü ortaya çıktı
18:54
Almanya, Ukrayna için ABD’den Patriot sistemlerini satın almayı düşünüyor
Almanya, Ukrayna için ABD'den Patriot sistemlerini satın almayı düşünüyor
18:53
Aaron Ramsey’in yeni takımı şaşırttı
Aaron Ramsey'in yeni takımı şaşırttı
18:43
3 büyüklere önerilen Thomas Partey’e tecavüz ve cinsel taciz suçlaması
3 büyüklere önerilen Thomas Partey'e tecavüz ve cinsel taciz suçlaması
18:34
UEFA’dan Beşiktaş’a ceza
UEFA'dan Beşiktaş'a ceza
18:31
Trabzonspor, Paul Onuachu’yu açıkladı İşte maliyeti
Trabzonspor, Paul Onuachu'yu açıkladı! İşte maliyeti
18:24
Abraham’dan Beşiktaş taraftarını heyecanlandıracak sözler
Abraham'dan Beşiktaş taraftarını heyecanlandıracak sözler
18:23
Elon Musk’tan Trump’ı kızdıracak hamle Parti kurmayı önerdi
Elon Musk'tan Trump'ı kızdıracak hamle! Parti kurmayı önerdi
18:17
Beşiktaş’ta ayrılık resmen açıklandı
Beşiktaş'ta ayrılık resmen açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2025 16:58:16. #7.13#
SON DAKİKA: ABD'de sosyal medya fenomeni cinayetten tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.