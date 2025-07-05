ABD\'de sosyal medya fenomeni cinayetten tutuklandı

ABD'nin Texas eyaletinde yaşanan olayda, sosyal medyada TikTok videolarıyla tanınan 22 yaşındaki Justin Guzman, 30 yaşındaki eski deniz piyadesi Anthony Sanders'ı, nişanlısı ve 10 aylık bebeğinin gözleri önünde vurarak öldürmekle suçlanıyor. Olay sonrası zanlının cinayetle ilgili bir haber yayını eşliğinde dans ettiği TikTok videosu tepkilere neden oldu.

ASANSÖRDE BAŞLAYAN TARTIŞMA ÖLÜMLE BİTTİ

Olay 3 Haziran'da Houston kentindeki Galleria Alışveriş Merkezi'nin otoparkında yaşandı. İddialara göre, Sanders'ın nişanlısı asansördeyken TikTok fenomeni Guzman ve arkadaşı Marko Cinan tarafından sözlü tacize uğradı. Bunun üzerine Sanders, alışveriş merkezinin otoparkında ikiliyle yüzleşti. Ancak tartışma büyüyünce ailesiyle birlikte aracıyla uzaklaşmak isteyen Sanders, Guzman tarafından aracıyla önü kesilerek durduruldu.

Arabadan inip ne olduğunu anlamaya çalışan Sanders, Guzman tarafından tam 10 el ateş edilerek vuruldu. O sırada nişanlısı ve 10 aylık bebeği araçta bekliyordu. Kurbanın annesi Royal Sanders, "Oğlum arabadan inmeseydi kurşunların hedefi bebek olacaktı" diyerek yaşadıkları dehşeti anlattı.

OLAYDAN SONRA VİDEO PAYLAŞTI

Kurbanın anne ve babası da eski asker. Aile, mahkemeye sundukları deliller arasında Guzman'ın olaya dair yayın yapan bir televizyon haberine TikTok'ta dans ederek tepki verdiği videoyu da gösterdi. Baba Frank Sanders, "Bu tamamen nedensiz bir cinayet. Oğlum için adalet istiyoruz" dedi.

"KENDİNİ SAVUNDU" DEDİ AMA TUTUKLANDI

Olaydan hemen sonra Guzman, Cinan ve bir kişi daha gözaltına alındı, fakat kısa sürede serbest bırakıldılar. Ancak tepkilerin ardından Marko Cinan 25 Haziran'da teslim oldu, Guzman ise bu hafta Houston Emniyeti'ne giderek teslim oldu. Guzman'ın avukatları, müvekkillerinin kendini savunduğunu öne sürerek, Sanders'ın tartışma sırasında bıçak taşıdığını iddia etti.

SOSYAL MEDYADA İNFİAL

Cinayetin ardından TikTok'ta yapılan paylaşım, "şöhret uğruna vicdansızlık" yorumlarına neden olurken, olay sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Amerikan kamuoyunda ise "fenomen olmak için yapılanlar nerede durmalı?" tartışmaları yeniden gündeme geldi.