ABD'li oyuncu Bevin Prince'ın eşi William Friend yıldırım çarpması sonucu feci şekilde can verdi

One Tree Hill gençlik dizisinin yıldızı Bevin Prince'in eşi William Friend, Kuzey Karolina'daki Masonboro Adası'nda arkadaşlarıyla tekne gezisi sırasında üzerine yıldırım düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

33 yaşında hayata veda eden Friend'e olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Kazanın ardından kalbini çalıştırmaya çalıştılar fakat başarılı olamadılar. Acil müdahale yapılmasına rağmen ambulansta hayatını kaybettiği belirtildi. Ünlü çift, covid-19 salgını nedeniyle iki yıl önce New York'tan Kuzey Karolina'nın Wilmington şehrine taşınmıştı.

EN YAKIN ARKADAŞI ÜZÜNTÜSÜNÜ PAYLAŞTI

Yaşanan olay sonrası Prince'nin en yakın arkadaşı Odette Annable Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "Asla hayal edilemeyen bir şey yaşandı. En yakın arkadaşımız Friend'e güle güle demek zorunda kaldık. Friend'in hayatını kaybettiği yere çiçek koymak yerine bağışta bulunmanız kendisini çok daha mutlu edecektir" dedi.