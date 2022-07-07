ABD'li oyuncu Bevin Prince'ın eşi William Friend yıldırım çarpması sonucu feci şekilde can verdi - Son Dakika
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ABD'li oyuncu Bevin Prince'ın eşi William Friend yıldırım çarpması sonucu feci şekilde can verdi

07.07.2022 16:08

ABD'li ünlü oyuncu Bevin Prince'in eşi 33 yaşındaki William Friend, arkadaşlarıyla çıktığı tekne turunda yıldırım çarpması sonucu hayata gözlerini yumdu.

One Tree Hill gençlik dizisinin yıldızı Bevin Prince'in eşi William Friend, Kuzey Karolina'daki Masonboro Adası'nda arkadaşlarıyla tekne gezisi sırasında üzerine yıldırım düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

33 yaşında hayata veda eden Friend'e olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Kazanın ardından kalbini çalıştırmaya çalıştılar fakat başarılı olamadılar. Acil müdahale yapılmasına rağmen ambulansta hayatını kaybettiği belirtildi. Ünlü çift, covid-19 salgını nedeniyle iki yıl önce New York'tan Kuzey Karolina'nın Wilmington şehrine taşınmıştı.

Bevin Prince'ın eşi William Friend yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti

EN YAKIN ARKADAŞI ÜZÜNTÜSÜNÜ PAYLAŞTI

Yaşanan olay sonrası Prince'nin en yakın arkadaşı Odette Annable Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "Asla hayal edilemeyen bir şey yaşandı. En yakın arkadaşımız Friend'e güle güle demek zorunda kaldık. Friend'in hayatını kaybettiği yere çiçek koymak yerine bağışta bulunmanız kendisini çok daha mutlu edecektir" dedi.

Bevin Prince'ın eşi William Friend yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti
Bevin Prince'ın eşi William Friend yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti
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gençlik, Prince, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin ABD'li oyuncu Bevin Prince'ın eşi William Friend yıldırım çarpması sonucu feci şekilde can verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'li oyuncu Bevin Prince'ın eşi William Friend yıldırım çarpması sonucu feci şekilde can verdi - Son Dakika
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