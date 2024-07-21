Abdurrahman Delen, sıcaklardan bunalan vatandaşlar için 'Sanki Cehennem Sıcağı' isimli türkü yazdı - Son Dakika
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Abdurrahman Delen, sıcaklardan bunalan vatandaşlar için 'Sanki Cehennem Sıcağı' isimli türkü yazdı

Ünlü türkücü Abdurrahman Delen, yazdığı türkü ile sıcaklardan bunalan vatandaşların çektiği sıkıntıyı dile getirdi. Delen, yeni klibini Erciyes Dağı'nda çekme kararı aldı.

21.07.2024 10:44
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Yazdığı türküler ile sosyal medyada büyük beğeni toplayan Abdurrahman Delen, sıcaklardan bunalan vatandaşlar için "Sanki Cehennem Sıcağı" isimli türkü yazdı. Kendisi de sıcaklardan dolayı bunaldığını ifade eden Delen, yeni klibini Erciyes Dağı'nda çekme kararı aldığını belirtti.

Türkiye son günlerde Afrika ve Basra üzerinden gelen yoğun sıcak hava ve nem ile kavruluyor. Vatandaşların derdine ses olmak isteyen ünlü türkücü Abdurrahman Delen ise "Sanki Cehennem Sıcağı" isimli türkü yazdı. Aşırı sıcaklardan dolayı yazdığı türküye yeni klibini ise Erciyes Dağı'nda çekme kararı aldı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Delen, " İstanbul'da sıcaklar ve nemden dolayı herkes çok bunalmış durumda. Ben de sözlerim ile vatandaşlarımızın bu sıkıntısını dile getirmek istedim. Klip çekimlerini sıcak ve nemden dolayı İstanbul'da çekmemiz neredeyse imkansız hale geldi. Ben de soğuk bir yer olan Erciyes Dağı'nı klip çekimleri için tercih ettim" dedi.

Abdurrahman Delen, yazdığı türkü ile sıcaklardan bunalan vatandaşların çektiği sıkıntıyı şu satırlarla anlattı: "Kurudu dere suları, yaktı bütün ormanları, özlüyoruz soğukları, sanki cehennem sıcağı. Boşalıyor su gibi ter, arıyoruz soğuk bir yer, gözümüzde kalmadı fer, sanki cehennem sıcağı. Gölgelik bir yerde dursan, nem oranı yüzde doksan, piştik diyor kime sorsan, sanki cehennem sıcağı." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Magazin Abdurrahman Delen, sıcaklardan bunalan vatandaşlar için 'Sanki Cehennem Sıcağı' isimli türkü yazdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Abdurrahman Delen, sıcaklardan bunalan vatandaşlar için 'Sanki Cehennem Sıcağı' isimli türkü yazdı - Son Dakika
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