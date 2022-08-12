Şovmen Mehmet Ali Erbil cinsel ilişki hayatını anlattı: Haftada 6 gün yaptım - Son Dakika
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Şovmen Mehmet Ali Erbil cinsel ilişki hayatını anlattı: Haftada 6 gün yaptım

12.08.2022 11:25

Magazin ve şov dünyasının bir dönemine damga vuran Mehmet Ali Erbil, TikTok'ta açtığı canlı yayında "Dünya rekoru bende. Yıllarca haftanın 6 günü cinsel ilişkiye girdim. Pazar günüm boştu, bir mecra beni kapatmıştı" sözlerini sarf etti. Erbil, hastalığı nedeniyle uzun süredir ekranlardan uzak durumda.

Yıllardır mücadele ettiği kaçış sendromu hastalığı nedeniyle tedavi gören Mehmet Ali Erbil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla zaman zaman adından söz ettiriyor. Daha önce şarkıcı Ece Ronay'a attığı mesajlar yüzünden günlerce konuşulan Erbil, bu sefer cinsel ilişki itirafında bulundu.

"HAFTANIN 6 GÜNÜ İLİŞKİYE GİRDİM"

Rahatsızlığından dolayı ekranlardan uzak kalan Mehmet Ali Erbil, TikTok'ta hesap açarak yayınlar yapmaya başladı. Oyuncu Onur Sermik ile canlı yayın açan Erbil, üstü kapalı olarak sorular "Bugüne kadar kaç kişiyle birlikte oldunuz?" sorusuna çarpıcı bir cevap verdi. Bir itirafta bulunan 65 yaşındaki Erbil, "Dünya rekoru bende. Yıllarca haftanın 6 günü yaptım, pazar günüm boştu, bir mecra beni kapatmıştı" dedi.

Mehmet Ali Erbil'den çok konuşulacak cinsel ilişki itirafı: Haftada 6 gün yaptım

ECE RONAY'A ATTIĞI MESAJLAR YARGIYA TAŞINDI

Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Ece Ronay, şovmen Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları ifşa ederek suç duyurusunda bulunmuştu. Hakkındaki iddiaların ardından açıklama yapan Mehmet Ali Erbil "Benim telefonum asistanım elinde, o mesajları ben atmadım" demişti.

Mesajlarının Ece Ronay'ın kişilik haklarını zedelediğini kaydeden savcılık Erbil'in, "elektronik haberleşme aracılığıyla cinsel taciz", "sesli yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret" ve "tehdit" suçlarından 8 yıl 10 aya kadar hapsini talep etmişti.

Mehmet Ali Erbil'den çok konuşulacak cinsel ilişki itirafı: Haftada 6 gün yaptım
Mehmet Ali Erbil'den çok konuşulacak cinsel ilişki itirafı: Haftada 6 gün yaptım
Mehmet Ali Erbil'den çok konuşulacak cinsel ilişki itirafı: Haftada 6 gün yaptım
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Mehmet Ali Erbil, Cinsellik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şovmen Mehmet Ali Erbil cinsel ilişki hayatını anlattı: Haftada 6 gün yaptım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şovmen Mehmet Ali Erbil cinsel ilişki hayatını anlattı: Haftada 6 gün yaptım - Son Dakika
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