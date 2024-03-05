Acun Ilıcalı'dan çok konuşulacak Batuhan çıkışı: Annesinin tweet'i namusumuza dokunuyordu - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Acun Ilıcalı'dan çok konuşulacak Batuhan çıkışı: Annesinin tweet'i namusumuza dokunuyordu

Konuk olduğu programda Batuhan Karacakaya'nın Survivor All Star'a katılması hakkında değerlendirmelerde bulunan Acun Ilıcalı, "Batuhan sevdiğim bir yarışmacı. Annesinin twiti bizim namusumuza dokunuyordu ama cevabı televizyondan vermemem gerekiyordu. Televizyon izleyicisi çok daha fazla. Batuhan ona üzülmüş. Annesini aradım, tatlıya bağladık" dedi.

05.03.2024 14:55  Güncelleme: 15:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Ekstra programına konuk olan Acun Ilıcalı, Batuhan Karacakaya'nın Survivor All Star'a katılması hakkında dikkat çeken bir çıkışa imza attı.

"NAMUSUMUZA DOKUNUYORDU"

Program başladıktan 1 ay sonra Batuhan'ın kendisini aradığını ifade eden ılıcalı, "Bana telefonda 'abi ne düşünüyorsun?' diye sordu. Ben de 'Batuhan, biz seni her zaman yakıştırıyoruz, iyi bir yarışmacısın, görmek isteriz' dedim. O da 'Eğer isterseniz gelmek istiyorum' dedi, 'Tamam' dedim. Batuhan sevdiğim bir yarışmacı. Annesinin twiti bizim namusumuza dokunuyordu ama cevabı televizyondan vermemem gerekiyordu. Televizyon izleyicisi çok daha fazla. Batuhan ona üzülmüş. Annesini aradım, tatlıya bağladık" ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı'dan çok konuşulacak Batuhan çıkışı: Annesinin tweet'i namusumuza dokunuyordu

KİM ŞAMPİYON OLUR?

Yarışma hakkında da değerlendirmelerde bulunan Ilıcalı, Survivor All Star şampiyonunun kim olacağına dair soruya "Şu an Ogeday bir adım önde ama Survivor sürprizlerin yarışması. Sağlam bir Turabi olsaydı, Ogeday'a %51 vermezdim. Turabi'nin bitiriciliği olağanüstü boyutta. Finale ikisi kalsaydı, hangisi kazanır deseniz, kafa kafaya derdim" yanıtını verdi.

Acun Ilıcalı\'dan çok konuşulacak Batuhan çıkışı: Annesinin tweet\'i namusumuza dokunuyordu

Batuhan Karacakaya, Acun Ilıcalı, Televizyon, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Acun Ilıcalı'dan çok konuşulacak Batuhan çıkışı: Annesinin tweet'i namusumuza dokunuyordu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ümit Aydın: Uğraştığınız ve milleti meşgul ettiğiniz konuya bak. Yuh olsun. 47 0 Yanıtla
  • Mehmet Emin Güneş: Ya oğlununda parkur alanında birşeye yaradığı yok ki hakkı da yensin... Boş boş muhabbetler ediyor oradakilerle o kadar:)) 13 2 Yanıtla
  • İBB ŞEHİR TİYATROLARI'NDA BU HAFTA!
    14:20 İBB ŞEHİR TİYATROLARI'NDA BU HAFTA!

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 6-10 Mart haftasında16 oyunla seyirci karşısına çıkıyor.

  • Ece Musiki Derneği Klasik Türk Müziği Korosu Zeki Duygulu'nun eserlerini seslendirdi
    14:19 Ece Musiki Derneği Klasik Türk Müziği Korosu Zeki Duygulu'nun eserlerini seslendirdi

    Ece Musiki Derneği Klasik Türk Müziği Korosu, Ece Durmaz yönetiminde gerçekleşen konserde Zeki Duygulu'nun sevilen eserlerini seslendirdi. Anma konserine katılan Tayfun Duygulu ise dedesinin eserlerini saksafonuyla sahneye çıkarak seslendirdi. Tayfun Duygulu, yakın zamanda 'Dedemin Şarkıları' adlı özel bir albüm projesi üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

  • Nuri Bilge Ceylan'ın filmi Kuru Otlar Üstüne, Türkiye Sineması Ödülleri'nde büyük başarı elde etti
    14:19 Nuri Bilge Ceylan'ın filmi Kuru Otlar Üstüne, Türkiye Sineması Ödülleri'nde büyük başarı elde etti

    Sinema Yazarları Derneği'nin (SİYAD) düzenlediği 56. Türkiye Sineması Ödülleri'nde Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği Kuru Otlar Üstüne filmi, en iyi film, yönetmen, senaryo ödüllerinin de aralarında bulunduğu toplam dokuz ödül kazandı. Törenin sunuculuğunu Yetkin Dikinciler yaptı ve Merve Dizdar ile Deniz Celiloğlu en iyi kadın ve erkek oyuncu ödüllerini aldı. Ayrıca diğer kategorilerde de ödüller sahiplerini buldu.

  • Ebru Yaşar, yeni şarkısı 'Yoksun' ile dünya müzik listesine giren tek Türk Şarkıcı oldu
    14:16 Ebru Yaşar, yeni şarkısı 'Yoksun' ile dünya müzik listesine giren tek Türk Şarkıcı oldu

    Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar, yeni şarkısı 'Yoksun' ile dünya müzik listesinde kendine yer buldu. Yaşar, bu başarıyla Shakira, Miley Cyrus ve Cardi B. gibi dünya starlarını geride bıraktı ve listeye giren tek Türk oldu.

  • Ünlü Oyuncu Ersin Korkut ABD'de Evsizlere Yardım Etti
    13:17 Ünlü Oyuncu Ersin Korkut ABD'de Evsizlere Yardım Etti

    Survivor Allstar programından ayrılan ünlü oyuncu Ersin Korkut, ABD'de Champion Pizza'nın sahibi Hakkı Akdeniz'in yardım organizasyonuna katılarak evsizlere pizza yaptı. Korkut, kendi geçmiş deneyimlerinden dolayı evsizlerin zorluklarını iyi bildiğini belirterek yardım etkinliğine katıldığını söyledi. Hakkı Akdeniz ise Korkut'a desteklerinden dolayı teşekkür ederek evsizlere yardım etmenin herkesin görevi olduğunu vurguladı.

  • Gökhan Türkmen, konserlerinde binlerce seveniyle buluştu
    12:19 Gökhan Türkmen, konserlerinde binlerce seveniyle buluştu

    Gökhan Türkmen, Trabzon Anemon Otel ve Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Spor Salonu'ndaki konserlerinde binlerce hayranıyla buluştu. Türkmen'in tüm şarkılarını dev korolar eşlik etti ve Alışmak Sevmekten Zor'u da ilk defa sahnede söyleyerek hayranlarından tam not aldı.

  • Yapay Zeka Uygulamaları Hayatımızın Önemli Bir Parçası Haline Geliyor
    12:18 Yapay Zeka Uygulamaları Hayatımızın Önemli Bir Parçası Haline Geliyor

    Yapay zeka uygulamaları, metin, fotoğraf, ses ve video üretimi gibi çeşitli görevleri yerine getirebiliyor. Sağlık, eğitim, finans, ticaret gibi farklı sektörlerde kullanılan yapay zeka, gelecekte işsizlik ve istihdam sorunlarına yol açabilir. Türkiye'de yapay zeka yatırımları hızla artarken, yerli ve milli yapay zeka sohbet robotlarının geliştirilmesi önem taşıyor.

  • Müşerref Akay: Bana el kaldıran eski eşimi dövdüm ve boşadım
    11:38 Müşerref Akay: Bana el kaldıran eski eşimi dövdüm ve boşadım

    Usta sanatçı Müşerref Akay, Gökay Kalaycıoğlu'nun programında kendisine el kaldıran eski eşini dövdüğünü söyledi.

  • Kate Middleton, Ameliyat Sonrası İlk Kez Kameralara Yakalandı
    10:37 Kate Middleton, Ameliyat Sonrası İlk Kez Kameralara Yakalandı

    Geçirdiği karın ameliyatı sonrası uzun bir süre ortadan kaybolan Kate Middleton, annesiyle birlikte araç kullanırken kameralara yakalandı. Middleton, Windsor Kalesi yakınlarında annesi Carole'nin aracını kullanırken ön koltukta oturuyordu. Bu fotoğraflar, Middleton'ın uzun bir süredir görünmemesine ve çeşitli komplo teorilerine yol açan bir döneme denk gelmiş.

  • Şarkıcı Melsum Erdost, Ebrar Karakurt ile arasında arbede çıktığını anlattı
    09:25 Şarkıcı Melsum Erdost, Ebrar Karakurt ile arasında arbede çıktığını anlattı

    Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, Kadıköy'de bir mekanda şarkıcı Melsum Erdost ile aralarında çıkan bir arbede sonucunda mekandan çıkarıldı. Erdost, Karakurt'un sahneye çıkarak mikrofonu zorla elinden almaya çalıştığını iddia etti. Karakurt'un olayla ilgili henüz bir açıklama yapmadığı belirtildi.

  • Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın? 4. Bölüm
    06:22 Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın? 4. Bölüm

    Bahar yeni bir başlangıca adım atmışken aile Umay'ın hastaneye kaldırılma haberiyle sarsılır. Cihan Taşkeski'nin gelişi Evren ve Timur'u karşı karşıya getirir. Bahar, Umay'la arasındaki sorunları düzeltmeye çalışırken Timur'a büyük bir sürpriz beklemektedir. Timur'un açığını yakalayan Bahar, şüphesiyle sınanırken hastane macerasında mücadele etmeye devam eder.


16:02 CHP lideri Özel’in “Bedelli askerlik“ çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum CHP lideri Özel'in "Bedelli askerlik" çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
15:20 Kayseri ve Bursa’da seçim anketi AK Parti birini farkla kazanırken diğerini kaybediyor Kayseri ve Bursa'da seçim anketi! AK Parti birini farkla kazanırken diğerini kaybediyor
14:59 Lüks araç ile 1 kişinin ölümüne neden olan 16 yaşındaki sürücüyü annesi Mısır’a kaçırdı Lüks araç ile 1 kişinin ölümüne neden olan 16 yaşındaki sürücüyü annesi Mısır'a kaçırdı
14:56 İzmir’de askeri helikopter zorunlu iniş yaptı: 1 yaralı İzmir'de askeri helikopter zorunlu iniş yaptı: 1 yaralı
12:49 İsrail saldırıları sonucu açlıkla mücadele eden 10 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi İsrail saldırıları sonucu açlıkla mücadele eden 10 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
16:02 Çöpe at kemikleri atan kişi yakalandı İşte mesleği Çöpe at kemikleri atan kişi yakalandı! İşte mesleği
15:34 60 yaşındaki taksiciyi gasbedip şah damarından bıçakladılar 60 yaşındaki taksiciyi gasbedip şah damarından bıçakladılar
15:19 Eniştesinin içinde 2 milyon olan kasasını çalıp ortadan kayboldu Eniştesinin içinde 2 milyon olan kasasını çalıp ortadan kayboldu
15:08 Matematik derslerinden integral konusu kaldırılıyor mu Bakan Tekin yeni düzenlemenin sinyalini verdi Matematik derslerinden integral konusu kaldırılıyor mu? Bakan Tekin yeni düzenlemenin sinyalini verdi
14:56 Acun Ilıcalı’dan çok konuşulacak Batuhan çıkışı: Annesinin tweet’i namusumuza dokunuyordu Acun Ilıcalı'dan çok konuşulacak Batuhan çıkışı: Annesinin tweet'i namusumuza dokunuyordu
14:08 Bebeğini evin penceresinden aşağı atan anne ve sevgilisi gözaltına alındı Bebeğini evin penceresinden aşağı atan anne ve sevgilisi gözaltına alındı
13:59 Sultanbeyli’de otobüs şoförü ile kadın yolcu arasında kavga çıktı Sultanbeyli'de otobüs şoförü ile kadın yolcu arasında kavga çıktı
12:58 BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, kaza anını anlattı: Aynı yolda 5 kaza daha olmuş BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, kaza anını anlattı: Aynı yolda 5 kaza daha olmuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2024 16:42:45. #1.11#
SON DAKİKA: Acun Ilıcalı'dan çok konuşulacak Batuhan çıkışı: Annesinin tweet'i namusumuza dokunuyordu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement