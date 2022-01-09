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Acun Ilıcalı, maçı yeni sevgilisi ve eski eşi Şeyma Subaşı'nın kardeşiyle birlikte izledi - Son Dakika

Acun Ilıcalı, maçı yeni sevgilisi ve eski eşi Şeyma Subaşı'nın kardeşiyle birlikte izledi

09.01.2022 14:33

Acun Ilıcalı, takımı Hull City'nin maçını izlemek için stadyumda hazır bulundu. Maçı izlerken Ilıcalı'ya sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ve eski eşi Şeyma Subaşı'nın kardeşi Kübra Açıl da eşlik etti.

Championship takımlarından Hull City'yi satın alan Acun Ilıcalı, takımının Everton ile oynadığı FA Cup karşılaşmasını tribünden takip etti. Acun llıcalı'yı maç sırasında geç sevgilisi Ilıcalı Ayça Çağla Altunkaya yalnız bırakmadı. Acun Ilıcalı'nın yanında destek için dikkat çeken bir isim daha vardı. Şeyma Subaşı'nın kardeşi Kübra Açıl da Hull City'nin, FA Cup maçını izlemek için İngiltere'ye gitti.

ILICALI'NIN SEVGİLİSİYLE YAN YANA MAÇ İZLEDİ

Eski eniştesiyle iyi olduğu bilinen Açıl maçı Ilıcalı ve sevgilisinin yanında izledi. Kübra Açıl geçtiğimiz yaz da ikiliyle birlikte Yunanistan'a tatile giderek herkesi şaşırtmıştı. Subaşı'nın bu konuda tavrının ne olduğu ise bilinmiyor. Acun Ilıcalı ve Subaşı, son dönemde kızları Melisa'nın kimde kalacağı konusunda sorunlar yaşamıştı.

Acun Ilıcalı, maçı sevgilisi ve Şeyma Subaşı'nın kardeşi ile birlikte izledi

EŞİ UZUN BİR SÜRE FUTBOL OYNADI

Kübra Açıl'ın eşi Merthan Açıl da uzun süre futbol oynamıştı. Adanaspor, Kasımpaşa ve Erzurumspor gibi takımlarda forma giyen Merthan Açıl'ın eski bacanağı Acun Ilıcalı'nın futbol projelerinde yer alması bekleniyor. Kübra Açıl, eşi Merthan Açıl ile dün akşam oynanan Hull City-Everton maçını izledi.

Acun Ilıcalı, maçı sevgilisi ve Şeyma Subaşı'nın kardeşi ile birlikte izledi
Acun Ilıcalı, maçı sevgilisi ve Şeyma Subaşı'nın kardeşi ile birlikte izledi
Acun Ilıcalı, maçı yeni sevgilisi ve eski eşi Şeyma Subaşı'nın kardeşiyle birlikte izledi
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Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı, Hull City, Subaşı, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Acun Ilıcalı, maçı yeni sevgilisi ve eski eşi Şeyma Subaşı'nın kardeşiyle birlikte izledi - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Acun Ilıcalı, maçı yeni sevgilisi ve eski eşi Şeyma Subaşı'nın kardeşiyle birlikte izledi - Son Dakika
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