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Acun Ilıcalı'nın ''Kansız'' dediği Serkay Tütüncü'den olay yaratacak cevap geldi - Son Dakika

Acun Ilıcalı'nın ''Kansız'' dediği Serkay Tütüncü'den olay yaratacak cevap geldi

Son Güncelleme: 28.10.2023 07:56

Acun Ilıcalı'nın ''Nankör insan, kansız adam sevmem'' dediği eski Survivor yarışmacı Serkay Tütüncü'den zehir zemberek cevap geldi. Tütüncü, Ilıcalı'yı hedef alarak ''Çok şükür kapında iş dilenecek kadar da karaktersiz değilim. Survivor ile ilgili detaylara girmeyeyim bence iyice canınız sıkılmasın'' dedi.

Acun Ilıcalı katıldığı programda Survivor'a çağırdığı için pişman olduğu kişiden bahsederken "Nankör insan, kansız adam sevmem" dedi. Ilıcalı'nın bahsettiği kişinin eski yarışmacılardan oyuncu Serkay Tütüncü olduğu iddia edilirken ünlü isimden cevap gecikmedi. Ilıcalı'nın sözlerine karşılık veren oyuncu, "Çok şükür kapında iş dilenecek kadar da karaktersiz değilim" ifadelerini kullandı.

ACUN ILICALI: KANSIZ VE NANKÖR ADAM SEVMEM

Nur Tuğba İle Laf Aramızda kanalına konuk olan Acun Ilıcalı "Survivor'a keşke almasaydım dediğiniz kimse var mı?" sorusuna "Var, birkaç kansız çıktı. Çocuğu biz ünlü yaptık, bizim sayemizde dizide oynuyor. Survivor'ı soruyorlar 'Survivor'ı bana sormayın' diyor. Ben de aradım 'Kardeşim meraktan soruyorum, sen nasıl ünlü oldun?' dedim. 'Ben çıktıktan sonra seyrettim bölümleri bana yanlış olmuş' dedi. Çıktıktan sonra bizde bir program da yaptın' dedim. Nankör insan, kansız adam sevmem. Ben kimseden teşekkür istemedim. Dokunduğum insanların birçoğu da güzel şeyler söyler. Bana bakışıyla insanlar belli ediyor zaten ama nankörlüğü affetmem" cevabını verdi.

Acun Ilıcalı'nın 'Kansız' dediği Serkay Tütüncü'den cevap geldi: Kapında iş dilenecek kadar karaktersiz değilim

SERKAY TÜTÜNCÜ: NE KADAR AYIP YAPTIĞIN

Ilıcalı'nın sözlerinden sonra herkesi aklına yarışmadan sonra oyunculuk yapmaya başlayan ve şimdilerde Kirli Sepeti dizisinde rol alan Serkay Tütüncü geldi. Ilıcalı'nın sözlerine Instagram hesabından cevap veren yakışıklı oyuncu ise şunları söyledi: "Yıllardır televizyon programları yapıyorsun, yapımcılık yapıyorsun, kanal sahibisin falan. Senin programına gelip varını yoğunu koyan yarışmacına 'kansız' diyorsun. Ne kadar ayıp yaptığın. Kansız değilim Acun abi, çok şükür kapında iş dilenecek kadar da karaktersiz değilim. Röportajım sonrası telefon konuşmamızı da gayet net hatırlıyorum, nedenlerini sana gayet güzel bir dille anlatmıştım ve bir çoğunda 'haklı olabilirsin, kaçırmış olabiliriz' demiştin. Para Bende'yi de Survivor görüntülerini izlemediğim dönemde kabul etmiştim. Bilseydim o kadarını emin ol kabul etmezdim. (Bunu da telefonda sana söylemiştim.)"

Acun Ilıcalı'nın 'Kansız' dediği Serkay Tütüncü'den cevap geldi: Kapında iş dilenecek kadar karaktersiz değilim

"SANA EL PENÇE OLMAK GEREKİYOR KANSIZ OLMAMAK İÇİN"

"Ama yine dinlememişsin belli ki. Sana el pençe divan olmak gerekiyor sanırım kansız olmamak için. Ben hiçbir zaman onlardan olmadım kusuruma bakmayacaksın. Ben oraya gelmek için kimseye yalvarmadım, internetten başvurdum, elemelere geldim seçildim ve sonuna kadar da yarıştım ve bitti. Kariyerimi All Star şampiyonluğu üzerine kurmadığım için özür dilerim ya gerçekten. Survivor ile ilgili detaylara girmeyeyim bence iyice canınız sıkılmasın. Hadi eyvallah."

Acun Ilıcalı'nın 'Kansız' dediği Serkay Tütüncü'den cevap geldi: Kapında iş dilenecek kadar karaktersiz değilim
Acun Ilıcalı'nın 'Kansız' dediği Serkay Tütüncü'den cevap geldi: Kapında iş dilenecek kadar karaktersiz değilim

Acun Ilıcalı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Acun Ilıcalı'nın ''Kansız'' dediği Serkay Tütüncü'den olay yaratacak cevap geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Acun Ilıcalı'nın ''Kansız'' dediği Serkay Tütüncü'den olay yaratacak cevap geldi - Son Dakika
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