6 Şubat felaketinden beri bölgeden ayrılmayan Haluk Levent'ten Adana depremi paylaşımı - Son Dakika
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6 Şubat felaketinden beri bölgeden ayrılmayan Haluk Levent'ten Adana depremi paylaşımı

25.07.2023 10:26

Türkiye, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ardından Adana'da meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki sarsıntıyla büyük panik yaşadı. Depremde herhangi bir yıkım olmaması mutlu ederken, bölgede bulunan Haluk Levent, depremi sosyal medya hesabından, "Depreme uyandık" diyerek açıkladı.

Türkiye 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin acısını unutmadan Adana'dan gelen deprem haberiyle bir kez daha sarsıldı. Herhangi bir yıkımın olmaması rahat bir nefes aldırırken, depremin ilk gününden bu yana bölgede olan Haluk Levent sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

BÜYÜK KORKU YAŞANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adana'nın Kozan ilçesi olan 5,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 11,27 kilometre derinlikte olduğu aktarıldı. Deprem, kent merkezi ve çevre ilçelerde paniğe neden oldu. Vatandaşlar evlerinden ve işyerlerinden kendilerini sokağa attı.

Bölgede bulunan Haluk Levent'ten Adana depremi paylaşımı

"DEPREME UYANDIK AZ ÖNCE"

6 Şubat depremlerinde bölgeye gidip depremzedelere yardımcı olan ve hala deprem bölgesinde faaliyetlerine devam eden Haluk Levent, sosyal medyada hesabından yaşanan depremi "5.5 büyüklüğünde depreme uyandık az önce. Umarım bir kayıp yoktur. Kozan- Adana" diyerek takipçilerine duyurdu.

Bölgede bulunan Haluk Levent'ten Adana depremi paylaşımı
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Haluk Levent, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin 6 Şubat felaketinden beri bölgeden ayrılmayan Haluk Levent'ten Adana depremi paylaşımı - Son Dakika


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