Akıl sağlığı sorunları yaşadığını duyuran ünlü oyuncu Ezra Miller, şimdi de kendisini "Mesih" ilan etti - Son Dakika
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Akıl sağlığı sorunları yaşadığını duyuran ünlü oyuncu Ezra Miller, şimdi de kendisini "Mesih" ilan etti

21.09.2022 11:02

Geçen haftalarda yaptığı bir açıklamada "karmaşık akıl sağlığı sorunları" yaşadığını ve tedavi göreceğini duyuran ünlü oyuncu Ezra Miller'ın kendisini "Mesih" ilan ettiği ileri sürüldü.

The Flash, Fantastik Canavarlar gibi filmlerle tanınan ünlü oyuncu Ezra Miller'ın iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

ADI BİRÇOK SUÇA KARIŞTI

29 yaşındaki oyuncu, ilk olarak 2020'de İzlanda'da bar çıkışında bir kadının boğazını sıktığı görüntülerle gündeme gelmişti. Bunun ardından ünlü oyuncuya geçen aylarda hırsızlık, istismar, bir çocuğu ve annesini alıkoyma gibi suçlamalar yöneltildi.

Adı birçok skandala karışan ünlü oyuncu Ezra Miller kendini 'Mesih' ilan etti

RUHANİ AKIL HOCASINA GİDİYOR

O dönem Miller'ın, ünlü oyuncunun sıradaki "Mesih" olduğunu düşünen Jasper Young Bear adında bir ruhani akıl hocasına gittiği ve bu kişinin Miller'a "Masonlar seni öldürmek için şeytan gönderiyorlar" dediği belirtildi. Kaynaklar, Miller'ın sette kendisinden "İsa" ya da "şeytan" diye bahsettiğini söyledi.

Adı birçok skandala karışan ünlü oyuncu Ezra Miller kendini 'Mesih' ilan etti

"HAYATIM KRİZLERLE DOLU"

Ünlü oyuncu geçen ay yaptığı açıklamada "Hayatının yoğun krizlerle dolu bir döneminde olduğunu" söyledi. Miller, gelecek ay davası devam eden suçlamalar için hakim karşısına çıkacak.

Adı birçok skandala karışan ünlü oyuncu Ezra Miller kendini 'Mesih' ilan etti
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Ezra Miller, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Akıl sağlığı sorunları yaşadığını duyuran ünlü oyuncu Ezra Miller, şimdi de kendisini 'Mesih' ilan etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Akıl sağlığı sorunları yaşadığını duyuran ünlü oyuncu Ezra Miller, şimdi de kendisini "Mesih" ilan etti - Son Dakika
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