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Adını Feriha Koydum'da oynarken henüz çocuktular! Yıllar sonra çocuklarını buluşturdular! - Son Dakika

Adını Feriha Koydum'da oynarken henüz çocuktular! Yıllar sonra çocuklarını buluşturdular!

19.02.2022 09:29

Tekrarları bile hala izlenen Adını Feriha Koydum dizisi, bir döneme damga vurmuştu. Dizinin başrol oyuncuları Hazal Kaya ve Ceyda Ateş, yıllar sonra anne olarak çocuklarını tanıştırdı. Kaya'nın oğlu Fikret ile, Ateş'in kızı Talia'nın buluşmalarına dizinin diğer başrol oyuncusu Melih Selçuk da eşlik etti.

2011 yılında yayınlanan Adını Feriha Koydum dizisinin Hande ve Feriha'sı seneler sonra hasret giderdi. 2018 yılında Buğra Toplusoy ile evlenen ve yıllardır Miami'de yaşayan Ceyda Ateş, Türkiye'ye gelir gelmez Hazal Kaya ile buluştu.

"SONUNDA BULUŞTULAR"

Dizide Hande'yi oynayan Ceyda Ateş, Feriha'yı canlandıran Hazal Kaya ve Feriha'nın abisini oynayan Melih Selçuk, yıllar sonra bir araya geldi. Instagram'da 730 bin takipçisi bulunan Ceyda Ateş, sürpriz buluşmadan kareleri de paylaşmayı ihmal etmedi. Ateş, çocukların da yer aldığı fotoğraf karelerini "Sonunda buluştular. Hazal Kaya, Melih Selçuk ve bitirim ikili. Fikret bey ve Talia hanım" notunu yazdı.

Oyuncu Melih Selçuk'un Ateş'in paylaşımına yaptığı "Baya baya anne olmuş bunlar ya" yorumu ise herkesi güldürdü.

Adını Feriha Koydum'un oyuncuları Hazal Kaya ve Ceyda Ateş yıllar sonra buluştu
Adını Feriha Koydum'un oyuncuları Hazal Kaya ve Ceyda Ateş yıllar sonra buluştu
Adını Feriha Koydum'un oyuncuları Hazal Kaya ve Ceyda Ateş yıllar sonra buluştu
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Son Dakika Magazin Adını Feriha Koydum'da oynarken henüz çocuktular! Yıllar sonra çocuklarını buluşturdular! - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Adını Feriha Koydum'da oynarken henüz çocuktular! Yıllar sonra çocuklarını buluşturdular! - Son Dakika
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