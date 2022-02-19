Adını Feriha Koydum'da oynarken henüz çocuktular! Yıllar sonra çocuklarını buluşturdular!

2011 yılında yayınlanan Adını Feriha Koydum dizisinin Hande ve Feriha'sı seneler sonra hasret giderdi. 2018 yılında Buğra Toplusoy ile evlenen ve yıllardır Miami'de yaşayan Ceyda Ateş, Türkiye'ye gelir gelmez Hazal Kaya ile buluştu.

"SONUNDA BULUŞTULAR"

Dizide Hande'yi oynayan Ceyda Ateş, Feriha'yı canlandıran Hazal Kaya ve Feriha'nın abisini oynayan Melih Selçuk, yıllar sonra bir araya geldi. Instagram'da 730 bin takipçisi bulunan Ceyda Ateş, sürpriz buluşmadan kareleri de paylaşmayı ihmal etmedi. Ateş, çocukların da yer aldığı fotoğraf karelerini "Sonunda buluştular. Hazal Kaya, Melih Selçuk ve bitirim ikili. Fikret bey ve Talia hanım" notunu yazdı.

Oyuncu Melih Selçuk'un Ateş'in paylaşımına yaptığı "Baya baya anne olmuş bunlar ya" yorumu ise herkesi güldürdü.