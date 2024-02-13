Sedef Şahin, oyunculuğa ara vererek öğretim görevlisi oldu

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Yıllar önce yayınlanan Adını Feriha Koydum dizisinde Çağatay Ulusoy ve Hazal Kaya'yla başrolü paylaşan Sedef Şahin, oyunculuğa ara vererek yeni bir mesleğe başladı. Genç oyuncu özel bir üniversitede çalışmaya başladı.

"DİLERİMİZ YOLUMUZ UZUN VE GÜZELLİKLERLE DOLU OLUR"

Diziden sonra verdiği kilolarla ve değişimiyle dikkat çeken oyuncu sosyal medya hesabından yeni mesleğini paylaştı. Öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladığını duyuran Şahin, "Bugün yepyeni bir sayfa açıldı hayatımda ve Bahçeşehir Üniversitesi'nde öğretim üyesi oldum. O kadar mutlu ve gururluyum ki…Yıldız hocamın, meleğimin bana vasiyetiydi öğrenci yetiştirmem. Ben de 'Hazır hissettiğimde söz hocam' demiştim. Bugün ilk adımımı attım ve ilk dersimizi yaptık. Arayıp söyleyemedim, yanınıza koşamadım belki ama bizi izlediğinize eminim hocam. Peki neden Bahçeşehir Üniversitesi? Çünkü yıllardır çok hayran olduğum çiçek gibi bir rektörümüz var. Elimi tutup, bana benden çok güvendiğini hep hissettiren rektörümüze sevgiyle ekibine dahil edip kucak açan bölüm başkanımıza ve heyecanla gözlerime bakan tüm öğrencilerime teşekkür ederim. Dilerim yolumuz uzun ve güzelliklerle dolu olur. İlk göz ağrılarım ve özel olacaksınız. Çok yaşayın, sevgiyle, aşkla" ifadelerini kullandı.