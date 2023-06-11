Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in el ele görüntüleri aşk iddialarını güçlendirdi - Son Dakika
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Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in el ele görüntüleri aşk iddialarını güçlendirdi

11.06.2023 10:31

Mert Yazıcıoğlu ile ilişkisini sonlandıran Afra Saraçoğlu'nun Yalı Çapkını dizisindeki partneri Mert Ramazan Demir'le aşk yaşadığı iddiaları sosyal medyada konuşuluyor. Beril Pozam'ın paylaştığı bir fotoğrafta ikilinin el ele tutuşması aşk iddialarını güçlendirdi.

Mert Yazıcıoğlu ile 4 yıllık ilişkisini noktalayan güzel oyuncu Afra Saraçoğlu'nun Yalı Çapkını dizisindeki partneri Mert Ramazan Demir'le aşk yaşadığı iddiası aylardır magazin gündeminde konuşuluyor. Dizide 'Suna' karakterine başarıyla hayat veren Beril Pozam'ın sosyal medya paylaşımı kafaları karıştırdı.

EL ELE TUTUŞTUKLARI DİKKATTEN KAÇMADI

Ekip arkadaşlarıyla diziden birçok kare paylaşan Beril Pozam'ın Afra ve Mert'le bir teknede çekildiği karede, iki oyuncunun el ele olduğu göze çarptı. Sürekli aşk iddialarını yalanlayan ikilinin bu fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu. Birçok kişi ikilinin artık aşk yaşadıklarına emin olduğunu dile getirdi.

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir el ele mi? İşte aşk iddialarını körükleyen kare

"GÖRÜŞMEKTEN ZEVK ALDIĞIM ARKADAŞIM"

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir için şu yorumu yapmıştı; "Çok sevdiğim dışarıda da görüşmekten zevk aldığım arkadaşım. İzmir tatiline de arkadaşlarımızla beraber gittik" ifadelerini kullandı.

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir el ele mi? İşte aşk iddialarını körükleyen kare
Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir el ele mi? İşte aşk iddialarını körükleyen kare
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Son Dakika Magazin Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in el ele görüntüleri aşk iddialarını güçlendirdi - Son Dakika


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