Ahmet Uğurlu için Üsküdar Şakirin Cami'nde cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika
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Ahmet Uğurlu için Üsküdar Şakirin Cami'nde cenaze töreni düzenlendi

Ahmet Uğurlu için Üsküdar Şakirin Cami\'nde cenaze töreni düzenlendi

İstanbul'da hayatını kaybeden 72 yaşındaki oyuncu Ahmet Uğurlu için Üsküdar Şakirin Cami'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, yönetmen Derviş Zaim, tiyatrocu Yasemin Yalçın, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ve birçok oyuncu katıldı. Eski eşi Necef Uğurlu, Ahmet Uğurlu'nun Türkiye'den vazgeçmediğini belirtirken, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ise Ahmet Uğurlu'nun Türk tiyatrosu ve sineması için önemli bir oyuncu olduğunu söyledi. Cenaze namazının ardından Ahmet Uğurlu, Anadoluhisarı Mezarlığı'na defnedildi.

01.06.2024 05:15
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İstanbul'da geçtiğimiz gün hayatını kaybeden 72 yaşındaki oyuncu Ahmet Uğurlu için Üsküdar Şakirin Cami'nde cenaze töreni düzenlendi. Ahmet Uğurlu'nun kardeşi Mustafa Uğurlu, oğlu Orhan Uğurlu ve eski eşi Necef Uğurlu cenazede taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine, yönetmen Derviş Zaim, tiyatrocu Yasemin Yalçın, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, oyuncular Melih Çardak, Sumru Yavrucuk, Halil Ergün ile ailesi ve yakınları katıldı.

Ahmet Uğurluya veda... Usta oyuncu son yolculuğuna uğurlandı

Ahmet Uğurlu'nun eşi Necef Uğurlu

Eski eşi Necef Uğurlu, "40 yıllık bir evlilik için bizimkisi fena halde bir tutku, çok fena bir tutkuydu. Konservatuar ve meslektaşları baş tacıydı. Çok dikkat eder incinse de incitmezdi. Bütün dünya onu kucakladı ama o Türkiye'den vazgeçmedi" diye konuştu.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ise, "Çok üzgünüz, Ahmet Uğurlu Türk tiyatrosunun, sinemasının çok önemli oyuncularından biriydi. Çok özel bir insandı. Bir ustamız daha gitti, çok üzgünüz" dedi.

Ahmet Uğurluya veda... Usta oyuncu son yolculuğuna uğurlandı

Derviş Zaim ve Ahmet Uğurlu'nun oğlu Orhan Uğurlu

Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından helallik alındı. Uğurlu'nun cenazesi dualar eşliğinde Anadoluhisarı Mezarlığı'na defnedildi.

Ahmet Uğurluya veda... Usta oyuncu son yolculuğuna uğurlandı

Ahmet Uğurlu'nun kardeşi Mustafa Uğurlu ve Tamer Karadağlı

ARDINDAN NE DEDİLER?

* Kültür ve Turizm Bakanlığı: Sinema ve tiyatromuzun kıymetli sanatçılarından Ahmet Uğurlu'ya Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz.

Özgür Özel: Vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendiğim Ahmet Uğurlu'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum.

Ahmet Uğurluya veda... Usta oyuncu son yolculuğuna uğurlandı

* Zafer Algöz: Çocukluğumuzun ve gençliğimizin Çobanbey mahallemizin ilk aktörü. Hepimizin ilham kaynağı. Allah rahmet eylesin. Hepimizin başı sağ olsun. Çok büyük kayıp.

Yekta Kopan: Özel bir oyuncuya daha veda ettik.

*Süha Uygur: Çok özel bir insanı kaybettik. Başımız sağ olsun.

Ayşegül Aldinç: Değerli oyunculuğu ve kişiliğiyle anılarımızda yer etmiş Ahmet Uğurlu'yu da kaybetmişiz. Başımız sağ olsun.

Reha Özcan: Ahmet abi çocukluğumuzun idollerinden biri. Konservatuvar yıllarında sınav parçamı çalıştırmıştı. Çok şey öğrendim ondan. Çok üzgünüm.

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Ahmet Uğurlu için Üsküdar Şakirin Cami'nde cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika

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