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Aile 27. bölüm: Aslan'ın korkusuz mücadelesi devam ediyor - Son Dakika
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Aile 27. bölüm: Aslan'ın korkusuz mücadelesi devam ediyor

Yılbaşı gecesi saldırıya uğrayan ailede Devin ağır yaralanırken Aslan, aşkını ve doğacak bebeklerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Aslan'ın tek hedefi İlyas'ı ortadan kaldırmaktır. Cihan ise Aslan'ın yanında yer alırken, Hülya İlyas'ın izini sürer. İlyas ise kaçma planı yaparken oğlu Bedri'yi yanında götürmek ister. Aslan ve Cihan, olaya karışan herkesi ortadan kaldırırken İlyas'la yüzleşmek zorunda kalır. Devin'in sağlık durumuyla ilgili önemli bir gelişme yaşanırken aileyi büyük bir tehdit beklemektedir.

Aile 27. bölüm: Aslan\'ın korkusuz mücadelesi devam ediyor
07.01.2024 - 16:29,
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Aile 27. bölümüyle ekrana gelecek. Yılbaşı gecesi uğradıkları saldırıdan Devin ağır yaralı olarak kurtulurken Aslan; yalnızca aşkını değil, doğacak bebeklerini de kaybetme ihtimaliyle yüz yüze gelir.

Hayattaki en büyük korkusuyla karşı karşıya kalan Aslan'ın artık tek bir hedefi vardır: İlyas ve bu olayda parmağı olan herkes Devin gözlerini açana kadar ortadan kalkacaktır.

Cihan ise Aslan'ın yanında olur. İki kardeş harekete geçerken Aslan korkusuzca ölüme meydan okuyacaktır.

Hülya ise olay gecesi ailenin yerini İlyas'a söyleyen kişinin peşine düşerken; Nedret de onu yalnız bırakmaz. Aileleriyle tehdit edilen Tuguli, İskoç ve Eko ise baş şüphelileri olacaktır. Acaba ailenin yerini söyleyen kişi kimdir?

İlyas bir yandan Aslan'la mücadelesini sürdürürken diğer yandan da kendi planını işletmeye devam eder. Türkiye'den kaçma planı yapan İlyas, yıllar sonra bulduğu oğlu Bedri'yi yanında götürmek ister.

Aslan ve Cihan, olaya karışan kim varsa teker teker ortadan kaldırırken geriye yalnızca İlyas kalır. Acaba Aslan, İlyas'tan sonsuza dek kurtulmayı başarabilecek midir?

Diğer taraftan hastanede yaşam mücadelesi veren Devin'in sağlık durumuyla ilgili önemli bir gelişme yaşanır. Aslan soluğu hastanede alırken başta Aslan ve Devin olmak üzere tüm aileyi etkileyecek büyük bir tehdit, ortaya çıkacağı gün için hazırlanmaktadır.

Kaynak: Magazinkolik
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Son Dakika Magazin Aile 27. bölüm: Aslan'ın korkusuz mücadelesi devam ediyor - Son Dakika


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