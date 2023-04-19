Aile dizisindeki eşcinsellik olay yarattı! Seyircileri ikiye böldü - Son Dakika
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Aile dizisindeki eşcinsellik olay yarattı! Seyircileri ikiye böldü

19.04.2023 13:32

Aile dizisinde Canan Ergüder'in oynadığı Leyla Soykan karakterinin eşcinsel olduğu ortaya çıktı. Televizyon tarihinde pek sık görülmeyen karakterlerden biri olan Leyla Soykan, kısa sürede sosyal medyada gündem yaratırken, izleyicileri ikiye böldü.

Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Canan Ergüder, Nejat İşler ve Nur Sürer'in paylaştığı Aile dizisi dün akşam 7. bölümüyle ekrana geldi. Dizide Devin ile dertleşen Leyla Soykan'la ilgili bir detay dikkat çekti.

"SEVDİĞİMİ KAYBETTİM, CESUR OLAMADIM"

Canan Ergüder'in canlandırdığı Leyla Soykan, istemediği bir adamla annesinin zoruyla evlendirilmiş ve bu evlilikten iki çocuğu var. Kardeşi Aslan'ın (Kıvanç Tatlıtuğ) eşi Devin'le (Serenay Sarıkaya) dertleşmek isteyen Leyla, bir meyhaneye gidiyor. Bir tanıdığını görerek sarılan Leyla, duygusal anlar yaşıyor. Devin'in sorusu üzerine konuşan Leyla, eski sevgilisi Deniz'i kaybettiğini söyleyerek "Ben sevdiğimi kaybettim. Cesur olamadım" diyor.

LEYLA SOYKAN EŞCİNSEL Mİ?

Daha önce eşiyle öpüştükten sonra kusan Leyla Soykan, eski sevgilisini ziyaret etmek için gittiği mezarlıkta annesine "Ben anormal miyim? Sen benden niye utanıyorsun?" diye soruyor. Bu sahnelerin ardından Leyla Soykan'ın eşcinsel olduğu, kaybettiği eski sevgilisi Deniz'in de kadın olduğu ileri sürüldü.

İZLEYİCİLER İKİYE BÖLÜNDÜ

Sahne kısa sürede sosyal medyada gündem olurken izleyiciler de ikiye bölündü. Bir kısım dizide eşcinsel bir karakterin olmasını desteklerken bir kısım da RTÜK'e çağrı yaparak tepki gösterdi.

YORUMLAR (2)
  • new world: Dizinin adı aile dikkat. Rtuk niye var acaba biz islam ülkesi değiliz de haberimiz mi yok Cevap Yaz 65 25 Yayından Kaldır
  • Semih Yetkin: gereken cezayı verdirtecem siz sakin sabırlı olun Cevap Yaz 24 29 Yayından Kaldır
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Aile dizisinde dikkat çeken eşçinsel detayı! İzleyiciler ikiye bölündü Aile dizisinde dikkat çeken eşçinsel detayı! İzleyiciler ikiye bölündü RTÜK'ten büyük ceza alan Kızılcık Şerbeti'ne, Aile dizisinden destek geldi RTÜK'ten büyük ceza alan Kızılcık Şerbeti'ne, Aile dizisinden destek geldi

Serenay Sarıkaya, Kıvanç Tatlıtuğ, Canan Ergüder, Aile, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Aile dizisindeki eşcinsellik olay yarattı! Seyircileri ikiye böldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aile dizisindeki eşcinsellik olay yarattı! Seyircileri ikiye böldü - Son Dakika
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