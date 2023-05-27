Aile dizisindeki rolünü Serenay Sarıkaya'ya kaptıran Özge Özpirinçci, Aile Yalanları'nda rol alacak - Son Dakika
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Aile dizisindeki rolünü Serenay Sarıkaya'ya kaptıran Özge Özpirinçci, Aile Yalanları'nda rol alacak

Aile dizisindeki rolünü Serenay Sarıkaya'ya kaptıran Özge Özpirinçci, Aile Yalanları'nda rol alacak

27.05.2023 16:37

Kıvanç Tatlıtuğ ile Aile dizisinin başrolünü paylaşmaya hazırlanırken rolünü Serenay Sarıkaya'ya kaptıran Özge Özprinçci, Aile Yalanları isimli dizide rol alacak. Oyuncu, güzel haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla verdi.

Daha önce Kıvanç Tatlıtuğ ile Yakamoz S-245'te rol alan Özge Özpirinçi Aile dizisiyle anlaşmış ancak çekimlere sayılı günler kala yerine Serenay Sarıkaya getirilmişti. Bir süredir dizilerde yer almayan oyuncunun yeni projesi de belli oldu.

AİLE YALANLARI'NDA ROL ALACAK

Instagram hesabından senaryo okuduğu anı paylaşan Özge Özprinçci, Aile Yalanları isimli dizide rol alacağının müjdesini verdi. Oyuncu paylaşımında "Bütün mutsuz aileler birbirine benzer. Her mutlu aileninse ortak bir sırrı vardır. Sık görüşmemek" ifadelerini kullandı. Aile dizisinde yer alamayan oyuncunun yeni dizisinin adı da dikkat çekti.

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Aile dizisindeki rolünü Serenay Sarıkaya'ya kaptıran Özge Özpirinçci, Aile Yalanları'nda rol alacak Aile dizisindeki rolünü Serenay Sarıkaya'ya kaptıran Özge Özpirinçci, Aile Yalanları'nda rol alacak

Serenay Sarıkaya, Özge Özpirinçci, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Aile dizisindeki rolünü Serenay Sarıkaya'ya kaptıran Özge Özpirinçci, Aile Yalanları'nda rol alacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aile dizisindeki rolünü Serenay Sarıkaya'ya kaptıran Özge Özpirinçci, Aile Yalanları'nda rol alacak - Son Dakika
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